甲骨文推出世界第一个自治操作系统

Oracle（甲骨文公司）推出了一个完全自治的操作系统Oracle Autonomous Linux。Autonomous Linux是以Oracle Linux为基础的，它为Oracle Cloud和Oracle工程系统提供了支持。该操作系统对Oracle 云基础设施客户是免费的。

该公司的一份声明中说：

这将是第一个也是唯一的自治操作环境，消除复杂性和人为错误，为客户提供前所未有的成本节约、安全性和可用性。

除了Oracle Autonomous Linux 之外，Oracle还引入了Oracle OS Management Service，这是一个高度可用的Oracle云基础设施组件，用于监视和控制系统，无论它们运行的是Autonomous Linux、Linux还是Windows，该服务使用户能够自动执行Linux系统的公共管理任务。

在此之前，Oracle 已经推出了自治数据库，它可以自动处理数据库基础结构问题，如硬件配置、安全性和软件安装等，通过机器学习，来检测数据中心的模式和异常，处理数据库管理的某些元素或预测硬件堆栈故障。其中数据库可以通过API调用进行实例化，而Oracle则处理所有可能由DBA处理的手动任务。

根据Oracle操作系统和虚拟化工程高级副总裁Wim Coekaerts 所说，Autonomous Linux是一种与自治数据库服务在概念上非常相似的服务。他表示，Autonomous Linux可以在不停机的情况下实现操作系统管理任务的自动化，同时为特定的应用程序提供一个自动优化的环境。

当一个新的补丁发布后的两三个小时内，该修复程序将自动应用到您运行的Autonomous Linux环境中。它没有停机时间，以修补Linux内核、gLibC和OpenSSL以及所有这些核心库，而不需要关闭应用程序。

为了增加自治系统的安全性，Oracle 宣布了一系列新的安全服务，其中包括Oracle Data Safe，用于监控数据、用户和配置方面的安全问题。除了监视数据库活动外，客户还可以使用它识别敏感数据并屏蔽数据库，以尽量减少或消除安全风险。Oracle Data Safe包含在所有Oracle数据库云服务中。

此外，Oracle 还发布了Oracle Cloud Free Tier，让任何人都可以免费使用Oracle的自治数据库和Oracle Cloud Infrastructure（Oracle云基础设施），面向开发人员、学生或想要试用Oracle云服务的其他任何人，时间不受限制。