Facebook天秤币再遭质疑，欧洲央行官员称将扰乱金融系统

新浪科技讯北京时间9月18日早间消息，据路透社报道，欧洲央行理事会成员贝诺特·科尔（Benoit Coeure）本周二表示，Facebook天秤币等数字货币将会扰乱金融系统，它既有可能迫使各国央行进行革新，也有可能在全球范围内扮演极其重要的角色，从而挑战美元的地位。

为了建立一个价格低廉的全球支付网络，Facebook在今年早些时候宣布了一个计划：该公司将在明年之前让天秤币成为一个“稳定货币”，这一计划让全球的监管机构感到惊恐，他们当前正在忙于制定相应的监管措施。

科尔在卢森堡举行的一个会议上说到：“事实将会证明，诸如天秤币这样的全球‘稳定货币’，将会以这样或是那样的方式引发混乱。它们是技术的快速进步、全球化和消费者偏好转变的自然结果。”

虽然监管机构对天秤币表达了严重的担忧，但是科尔也注意到了此类货币的吸引力，这种优势甚至能让它们更有效地与美元进行竞争，而这是欧元从来没有做到的事情。

这些货币是直接针对零售消费者的，而且它们基于现有的基础设施，这让它们能够进行迅速的传播。

Facebook的目标是要将天秤币与WhatsApp即使通信服务进行连接，为这个已经完成全球化普及的应用程序增加一个支付功能。这样做的好处在于，Facebook将可以立即让天秤币推向全球。

科尔补充说：“因此，现有的证据表明，在零售消费者支付的情况下，数字货币的交易和转换成本比用于批发跨境贸易和金融的传统货币要小得多。天秤币毫无疑问为各国央行敲响了警钟，让他们必须要加强努力，对现有的支付系统进行改善。”

他表示，对于天秤币等数字货币，各国监管机构所拿出的应对措施，应该是提供更快速、价格更低廉的支付服务，并且在制定中央银行数字货币监管规则方面进行全球合作。

他说到：“下一个自然的步骤，就是全球央行进行合作，共同探索推出基于共同技术标准的央行数字货币的可行性。”