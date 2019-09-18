共享建设5G，电联可以少花多少钱

中国联通与中国电信合作建设5G的消息引爆了互联网。面对5G建设所需的天量投资压力和行业的不景气走势，资金较弱的电联首开了合作共享建设5G模式。如此一来，两者的合作能够节约多少资金呢？或许我们可以从下面的对比中得出些许答案。

一、中国移动责任为先大手笔开建5G

从比较客观的角度讲，在5G建设方面，中国移动是行业内最积极、最主动的。即便面对与友商一样的压力和困境，中国移动既没改变其做好行业老大的较高站位，也没有放弃其作为通信行业学霸的社会责任，更没有推脱其承担的争抢5G全球领先的国家责任。

在2019年年中业绩说明会上，中国移动董事长杨杰表示，中国移动今年全年资本开支不超过1660亿，较去年的1671亿相比有所下滑，其中在5G方面的投资预计为240亿元。相较年初计划的5G资本开支，中国移动此次调整后净增了大约70亿元。

实际上，早在5G发牌之后的一个月内，中国移动就连续开出了三个大单，包括核心网升级5G、5G终端（测试版）以及5G一期无线工程招标，合计的采购金额超过400亿元。中秋节前夕，中国移动又一次性采购了华为的25万台5G终端。无论是5G相关的采购金额还是终端数量，都是迄今行业内最大的。

从网络建设开始，构建基础竞争优势，这就是中国移动之所以能够长期保持行业领先的公开秘密。通信行业全程全网的广覆盖和深覆盖能力是服务好用户的基础。如果在网络基础能力上投机取巧，用户的用脚投票选择就是结果。

二、目标远大的电联开启合建5G操作

缺少5G建设资金，早已是通信行业的共同难题。中国移动的资金实力较为丰厚，靠自己还可以勉强应付一下。中国联通和中国电信虽然有较为丰富的融资渠道，但是合作建设5G已经是两者的共同首选。

虽然是合作建设5G，不考虑未来的建设顺利与否，但是中国联通和中国电信都设定了较高的建设目标。中国电信明确的5G资本开支为90亿元，建设4万座5G基站。我们并未查询到中国联通的官方公开的建站目标，近日有通信行业财经媒体引述所称内部人士的报道称中国联通建设目标为4.2万座，资本开支金额为80亿元。

中国联通与中国电信合计170亿元的5G资本开支，设定的建设目标合计为8.2万座。资本开支金额超低于中国移动，而5G基站建设目标却远超过中国移动。如果合作共建5G的模式能够凑效，那么这绝对是降低5G网络建设的有效方式。

至于中国联通与中国电信合作建设5G可以节省多少资金，现在可以有一个粗略的推算出来。中国移动是240亿元/5万座=44亿元/万座，电联则是170亿元/8.2万座=20.74亿元。两者比较之后，差异巨大，结论非常明显，那就是合建5G的优势还是非常明显的。

虽然这种仅仅基于简单数据计算得到的推算并不精确，但是这足以说明问题。当然，这里还必须明确一个前提，那就是电联的合作一切顺利，完全能够实现预期目标。否则，不但浪费了宝贵的建设资金，而且浪费更为宝贵的建设窗口期。

三、合作建设5G模式是否具有普适性

合作建设5G网络有着明显的优势，如此以来，合作模式将成为通信行业建设5G可选方向。实际上，中国联通高层曾表示除了与中国电信的合建5G之外，也已经开始了与中国移动有关5G合作方面的商讨，模式为异网漫游。

合作建设5G虽然确实是通信行业报团取暖，节约资源办大事的好办法，但是也面临诸多问题。比如，5G网络建成之后，开始运营之时的竞争优势如何界定，是否涉及垄断等限制竞争等法律问题，都将成为未来的问题。

老二和老三已经玩到一起了，作为老大的中国移动该怎么办呢？是参与都老二和老三的进程中，还是拉着老四中国广电一起学习参照友商的玩法呢？如果四家4G运营商一起合建5G网络，那么通信市场是否会形成新的行业垄断呢？另外，涉及的利益相关方，比如通信设备商会同意运营商的合建模式吗？这些虽然都是推理，但是并非没有可能性。

如果网络能力都是近似没有了区分，单靠服务竞争来赢得用户，那么运营商的网络就可以完全独立出来，学习电网的模式，成立独立的网络公司全量运营通信网络，然后在向运营商出租。这样或许可以节约更多的资金。

合作建设5G网络具备理论上的普适性，但是具体能否推行下去，存在较多的变数，即便电联的合作能够成功。然而，未来电联能否成功现在并不是所有人都看好。

少花钱可以办大事，当然是最经济的方式。对于电联的合作建设5G网络操作，除了期待之外，我们更多的是祝愿其成功。