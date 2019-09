如果鲨鱼都消失，海洋会变成什么样子

北京时间9月18日消息,鲨鱼是伟大的食肉动物,代表了一个令人印象深刻的演化故事。它们在海洋中游弋了4亿多年,随着时间的推移,它们的种类也逐渐多样化,有一部分还栖息在河流和湖泊中。今天世界上大约有500种鲨鱼,可能还有更多的物种有待发现。

鲨鱼是巨大的,像鲸鲨(学名:Rhincodon typus)可以长到12米长,是世界上体型最大的鱼类。鲨鱼也可以很小,比如口袋鲨(Mollisquama parini),和人的手掌差不多大小。当然,最让人们印象深刻的是大白鲨(Carcharodon carcharas)。这种鲨鱼以对人具有攻击性而闻名,这源于几十年来电影中塑造的可怕形象。事实上,人类受到大白鲨攻击的真实案例十分罕见。关于大白鲨如何可怕的误解无处不在,甚至一些人会怀疑,如果没有鲨鱼,这个世界可能会变得更好。

柠檬鲨(学名:Negaprion brevirostris)主要生活在浅海沿岸的栖息地,如红树林、海湾和珊瑚礁

然而,如果所有鲨鱼都消失的话,海洋会变成什么样子呢?

鲨鱼在世界各地的水体生态系统中安家,包括浅水的红树林栖息地、热带珊瑚礁、寒冷的北极水域和广阔的大洋。无论鲨鱼生活在哪里,体型有多大,它们都是食肉动物,因此,它们对栖息地的健康状态至关重要。

猎食鱼类的鲨鱼会淘汰身体虚弱和患病的个体,确保鱼类种群保持健康,并维持栖息地资源所能支撑的鱼群体量。有时,这些可怕的食肉动物甚至只需要现身就可以帮助保护所处的生态系统。例如,生活在海草床区域的鼬鲨(学名:Galeocerdo cuvier)会吓跑海龟,防止它们过度啃食海草。

鲨鱼还可以通过捕食鱼类来影响浮游生物的数量,在调节海洋中的氧气生产方面发挥着作用。此外,佛罗里达理工大学专家表示,珊瑚礁环境是鲨鱼对海洋生物多样性和生态系统健康重要性的另一个很好的例子。

“如果鲨鱼消失了,小鱼的数量就会激增,因为没有捕食者,很快,它们的食物,包括浮游生物、微生物、小虾都会消失,最终所有的小鱼都会消失。”专家说。

当这种情况发生时,藻类和细菌会进入珊瑚礁,覆盖住珊瑚虫,使其无法进行光合作用。珊瑚会消失,只留下骨架,最终会变成石灰岩,然后,海星、海胆等动物就来了,我们将它们称为啮食性(或啃食性)动物。所以,你最终看到的不是一大群不同的物种——鲨鱼、硬骨鱼、无脊椎动物和软体动物——而是一块礁石,上面只有4到5个物种。

在海洋食物网中,鲨鱼扮演的另一个重要角色是作为海洋食肉动物的食物。被冲到南非海滩上的大白鲨尸体没有肝脏,人们认为它们是逆戟鲸袭击的受害者。最近的一段视频显示,在大西洋海底,一群白斑角鲨正在疯狂进食,突然一条石斑鱼游过来将其中一条鲨鱼整个吞下。美国《国家地理》2009年发布的一段视频显示,就连章鱼也以鲨鱼为食。

今年早些时候,海洋生物学家梅丽莎在《福布斯》杂志上写道,迁徙的鲨鱼,比如黑尾真鲨,通过留下富含氮的粪便,为海洋中不同位置的生物提供了营养。

事实上,在太平洋巴尔米拉环礁附近水域和深海之间,黑尾真鲨的活动给珊瑚礁带来了每天95公斤重的氮营养物。

不确定的未来

据美国史密森学会的Ocean Portal网站介绍,目前约有25%的鲨鱼、鳐鱼和魟鱼面临灭绝的威胁。由于鲨鱼繁殖的后代数量较少,而且成熟缓慢,它们的数量无法迅速恢复,难以弥补商业捕捞造成的损失。近几十年来,一些鲨鱼的数量下降了90%,这反映了海洋栖息地不可持续的过度开发趋势。

许多鲨鱼物种也面临着因人为活动导致的栖息地丧失。在近海区域,红树林等庇护场所遭到破坏,海底和珊瑚礁等栖息地也受到拖网等破坏性捕鱼方法的威胁。

鲨鱼的未来会怎样?各国政府立法和《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,简称CITES)等国际条约可以帮助保护脆弱的鲨鱼种群。不过,非营利性组织“拯救我们的海洋基金会”(Save Our Seas Foundation)的首席执行官迈克尔表示,人们对许多鲨鱼种类的了解不够,这可能不利于保护工作。

肖勒说:“例如,政府机构必须有足够的信息,才能支持鲨鱼种群显著下降的结论。”为此目的,“拯救我们的海洋”组织与海洋研究人员合作,收集鲨鱼数据,为急需的保护措施提供信息。该组织还致力于提高公众对鲨鱼多样性及其对海洋生态系统重要性的认识。

然而,鲨鱼的时间已经不多了。如果它们最终消失,最终也会影响到人类。渔业可能会崩溃,靠手工作业的渔民可能是受影响最大的群体,依赖鲨鱼吸引游客的热门旅游目的地也将遭受重创。

最重要的一点是,地球的海洋需要鲨鱼,而我们人类也需要鲨鱼。