郭明錤：iPhone 11 Pro/Max销量超预期，分期免息立功

新浪数码讯9月18日早间消息，天风国际分析师郭明錤表示，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的预订量迄今为止都好于预期。其中iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max预订量占到了55%，这主要是得益于苹果的以旧换新和分期免息的政策。

郭明錤在研究报告中指出，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max占到了总预订量的55%，这意味着价格更低廉，配色更丰富的iPhone 11只占据了45%的预订量。

郭明錤认为，高端OLED显示屏的出货量“比去年好”。一年前，他估计iPhone XS和iPhone XS Max将占2018年iPhone系列出货量的40%至45%。

按照常理来说，价格实惠，配色更丰富的iPhone 11应该销量更高，但苹果推出的以旧换新以及分期免息的政策让更多用户有底气去选择相对高端的机型。

苹果不会公布具体的预购数据和销量，所以郭明錤的调查结果从何而来暂时还不得而知，苹果官网的发货量应该是主要的数据参考。

对于2020年的iPhone，郭明錤预测，明年的iPhone将采用全新设计，这是自2017年iPhone X以来的首次外观调整。根据郭明琪的说明，2020iPhone系列将有三个主要变化：全新的外形设计、支持5G以及相机功能升级。