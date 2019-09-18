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苹果再杠脸书，iOS 13提醒用户注意隐私风险

2019-9-18 8:34:25来源：凤凰科技作者：霜叶责编：懒猫评论：

北京时间9月18日消息，苹果iOS 13有大量旨在保护用户隐私的改进——尤其是利用Apple ID登录的选项。iPhone、iPad用户在使用苹果自家服务时自然不会遇到什么问题，但在使用脸书等第三方应用时呢？

▲iOS 13会提醒脸书用户注意隐私风险

脸书旗下应用以在用户不知情的情况下收集个人信息“臭名昭著”，iOS 13会对这类应用有哪些影响呢？有媒体报道称，脸书应用会要求多余的访问权限，在运行iOS 13的手机上已经发现这种情况。

iOS 13会把脸书应用识别为一种隐私风险。Business Insider刊文称，升级到iOS 13 Gold Master版（基本上就是正式版）的用户，在手机上看到系统发出这样的通知：Facebook将要使用蓝牙。

脸书应用会征得用户同意，但当初它并未要求用户授权使用蓝牙，一种可能的情况是：在用户没有升级到iOS 13时，它未经用户授权就使用了蓝牙——这是令人震惊的。

通过使用手机上蓝牙技术，脸书能精确地追踪用户地理位置，并监测与其他智能手机的相对位置。

尽管Android在访问权限控制方面表现更好，应用要求非必要权限的现象仍然屡禁不止。iOS 13在保护用户隐私方面显然取得了很大进展。

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关键词：苹果iOS 13

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