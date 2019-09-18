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华为EMUI10通知栏新操作：一键屏蔽通知，广告通知可关闭

2019-9-18 9:36:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月18日消息 据华为EMUI官方消息，EMUI10开启Beta内测招募后，收到了大家关于‘通知栏’的反馈，“通知栏的广告通知怎么关闭？”“删除通知如何操作？”下面就是操作办法。

如何删除通知

为提供更便利的单手操作和避免误操作删除、甚至关闭重要通知（微信、短信、来电等）

即时信息类通知如社交APP、新闻APP、购物APP等有以下删除方法：

1、直接右滑删除

2、左滑通知条，点击右侧删除图标

3、点击下方垃圾桶一键删除

正在运行应用如正在播放歌曲的音乐APP、正在进行的导航APP，可进入多任务界面进行删除，删除后，相应应用也会停止运行。

如何屏蔽应用的广告推送

左滑通知条>>点击右侧设置图标>>屏蔽通知/关闭通知，你将再也不会收到此应用相关的所有推送。

*如需要再次接收，请打开‘设置’>>‘通知’，进行开启/关闭应用通知的批量化管理。

据IT之家报道，9月5日，华为P30、P30 Pro系列开启EMUI10 Beta招募，另有8款机型准备启动内测。

下一批内测机型包括华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X(4G)、Mate 20 RS保时捷设计、荣耀20系列、荣耀V20、荣耀Magic2手机。

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关键词：EMUI10华为手机

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