杨澜对话刘韵洁董明珠：“穷得只有一个梦想”，再谈与雷军赌约

精彩提要：

1.“格力和我分不开了，即使退休了，我也可以去挑刺。”

2.“我只有一个梦想，我的梦想就是全球每五个人就有一人用格力空调。”

3.“这不是董明珠跟雷军的超越，是一种观点的超越。我的赌约是未来五年里，谁能成各自行业的世界老大。”

4.“企业家首先要有情怀，没有情怀的话，他的天花板就不会很高。”

5.“中国完全有可能在实体经济领域从并跑开始领跑。”

董明珠和雷军赌约背后：

实体经济PK互联网

北京初秋的一个阳光明媚的下午，刚刚结束公演的董明珠，比约定时间早到了摄影棚。此时的她看上去心情很不错，在刚刚的活动上，她又向雷军喊话：10亿赌注不要了，再续5年赌约。

还没等到雷军的回应，她匆忙离开了会场，但她心中关注这场赌约的后续；在摄影棚化妆期间，她让人在网上搜索相关报道。

“媒体们写的完全不对嘛，我赌的不是营收，是谁能走向世界。”董明珠略带不满地说。

“小米在欧洲和印度都有售卖哇。”记者说。

“他那哪算是走向世界？”董明珠反问。

那天，在董明珠化妆准备拍摄的同时，中国工程院院士刘韵洁也准时到达摄影棚。刘韵洁院士专程来与董明珠讨论关于“中国智能制造”、“工业互联网”的相关话题。作为CHINANET的重要奠基人之一，刘韵洁院士目前研究的领域是研究互联网如何和实体经济的结合，并希望有企业家和企业能率先做出表率。

2013年，董明珠与雷军相约10亿赌约：赌小米5年后是否能在营收上超越格力。看似是小米与格力两家企业营收之争，却是以格力为代表的传统制造经济势力与以小米为代表的互联网新经济势力之争。

2013年移动互联网大潮开始涌现，“互联网+”开始盛行，雷军的“站在风口上，猪也能飞起来”这句话被无数创业者奉为经典。而传统制造业则正在经历转型升级的阵痛，互联网技术和模式带来了巨大的冲击，传统制造业被认为是“落后”和“老旧”的。

5年过去了，实体经济和互联网产业互相学习和融合。“互联网+”不是简单的将线下业务移到线上，而是将互联网技术融合到产品的生产、管理、销售、服务等环节中。格力与小米也相互进入彼此领域：格力管理和制造上推进互联网化智能化，业务也多元化，涉及手机、芯片、智能家居、智能装备等领域；而小米也重视和铺设广泛的线下渠道，并通过小米生态链等模式，将触角伸到了电视、空调等智能家居领域。

这场PK赛最终以格力的胜出为结束：2018年小米营收1749亿元，格力2000.24亿元。

对于这场PK赛，2018年年底董明珠提到：“今年国家再次强调，不能脱实向虚，就是这几个字，就足以说明（这场赌局的）输赢了。”

但董明珠强调制造业要拥抱互联网，中国制造要智能化。在网易科技《致前行者》节目中，董明珠表示，“传统制造业就像一个老虎，互联网就像是给老虎增加的翅翼，让它飞了起来，这就是颠覆。但没有老虎是不行的。”

刘韵洁院士也认可，“这个翅膀，就是互联网、大数据和人工智能。”

当杨澜在《致前行者》节目问起董明珠和雷军再续五年赌约时，董明珠说，这不是董明珠跟雷军的超越，而是一个观念的超越。之后，董明珠明确了赌注：一是赌谁能因为自己的产品和技术让世界真正爱上中国制造；二是赌谁能成为自己行业的世界老大。

制造业的困局：智能化

中国是制造大国，却还不是制造强国。

在网易科技的《致前行者》节目中，刘韵洁院士认为，中国制造企业在自动化方面做得不错，但在数字化、智能化方面还有待提升。“比如企业，工厂不是自己的，是外包的，销售也是外包的。生产数字化、销售数字化，甚至科研的数字化都由外包做，但这些数字化并没有形成一个整体，不可能进行大数据分析，预测未来。”刘韵洁指出，甚至有些预测是基于历史的数据，而不是基于行业的整体大数据，使得很多预测是不准确的。

“刘院士讲得一针见血。现实确实存在着诸多问题。”董明珠感同身受道，“我们以前强调轻资产，搞个研发，委托别人去加工，加工完了再卖掉。中国制造业更多的是以低价赢得市场，而不是质量，不是以技术赢得市场，而只是看到眼前的利益。”

2013年起，市场对智能化工业发展的呼声越来越高，尤其是随着劳动力成本的提升，企业对提高生产效率、降低成本的新型智能化方式越来越热衷。人工智能、5G、物联网等相关技术的发展为智能制造赋能，为制造业转型升级带来新的机遇。

2012年董明珠出任格力电器总裁，上任的第一件事是：利用互联网和新技术做智能装备。经过7年发展，格力电器在全国的八大基地基本上都实现了无人工厂生产。不仅实现了自动化，而且利用大数据实现了从供应链、生产、销售、服务的可视化，大数据化。

互联网在工业上的应用，不仅提高了企业内部管理效率，而且提升了生产效率。

“格力电器2011年收入才800亿元，那时员工10万人，2018年营收达到2000亿元，员工比过去的人少了一半。”董明珠表示。

刘韵洁在《致前行者》节目中表示，互联网正在面临重大变革，正在从消费领域迈向工业、实体经济领域。

“随着互联网技术发展，整个产业价值链在重构。原来靠信息不对称，每个企业都有生存空间，将来信息越来越对称之后，每个行业都会选择最优的产品和服务。这就形成了全球产业价值链的再造。”刘韵洁表示，“工业互联网也好，互联网和实体经济融合也好，成功与否谁说了算？还是企业说了算，企业觉得（互联网技术）帮着提高效率，帮着赚到钱了，积极性才会越来越高。”

董明珠在《致前行者》节目中接受杨澜的访谈时认为，技术创新永远在路上。中国制造业如果要实现从跟跑到领跑，从模仿到创造，就必须要自主创新，把主动权牢牢握在自己手中。

今年9月，格力电器投资150亿，欲在洛阳造机器人，建立自主创新智能制造产业基地；在2018年时，董明珠下决定，格力要自研芯片，砸500亿都要研发出来。

至于在新能源汽车方面，格力没有成功收购银隆后，董明珠拉着王健林以个人名义投资了银隆。“我认为新能源是未来国家战略，银隆电池技术非常有价值。根据国家未来战略，我们应该去选择它。汽车行业我们一直没有走在世界前列，没有真正的话语权。而新能源实现了与别人在一个起跑线上，而不是弯道超车。”董明珠表示，“我下定决心举债去投它。不是为了挣钱，而是看到它的未来，现在我已经看到了曙光。”

留人才：一人一套房

实现智能制造，董明珠和刘韵洁不约而同的认为“人才是关键”。

今年华为的一则消息引起了轰动：华为以百万年薪聘请八位应届博士，年薪最高可达201万。

当杨澜问及董明珠，和华为相比，格力如何去留住人才时，董明珠霸气的称：“我们的14000名研发人员从高校毕业后，给他们的资源就是：你想，就给你干！而且，从2012年我就开始推动一人一房，去年开始推动一人一套房！。”

“企业对人才不光是工资留人，还要给他一个理想，一个目标，一个平台；另外，要信任他，尊重他，他的困难能帮他解决。”刘韵洁建议，“一个企业没有人才就没有核心竞争力，技术要靠人才，这些人才怎么激发其创造力，让其积极性最大限度激发出来，这是管理者的学问。”

2018年，格力设立了建筑节能和电机与控制两个院士工作站。当时，董明珠表示希望能够达到两个效果：一是加快研发能力，突破更多的新技术；二是希望通过这两个工作站，从格力当时的12000多名研发人员中培养出10个院士。董明珠在节目中开玩笑的说，格力院士可以享受和刘韵洁院士一样的待遇。

人工智能、大数据以及互联网技术给制造业带上翅膀的同时，也让一部分人可能面临着失业。对此，董明珠认为，在这个过程中，可以将一般的操作工人培训成技能工人，通过不断学习，提升工人的水平。她并透露，现在格力正在推行“工人一人一套房”。

中国如何领跑智能制造？

2017年政府工作报告中首次明确把发展“智能制造”作为主攻方向，并且提出要用30年的时间成为全球设备制造强国。

制造强国德国经历了300多年工业技术积累，而中国想要在30年的时间内和德国这样的国际制造强国站在同一条水平线上，困难可想而知。

不仅如此，近几年国际经济环境出现了许多不确定性，包括一些技术上的限制，让企业都产生了不安的情绪。对此，中国企业应该如何面对？

在网易科技《致前行者》节目中，董明珠表示，企业还是要有自信，其实企业每天都会遇到困难，只是困难的大和小。“面对现状，唯一的办法还是挑战自己，还是要从自身找问题。”董明珠提到，“在国际化中，谁的产品最好，就应该用谁的，这就反过来激励企业更加不断地去创新，做世界上最好的东西。”

在谈到智能制造时，董明珠曾经说过“买来的技术都不是核心技术”，因此，中国要耐得住这个寂寞、带出一条自己的队伍。在未来国际化中，企业希望有新的增长就要走品质、技术的路线。

面对国际环境的不确定性，华为启用了隐藏了15年的“备胎计划”，并没有因为“禁令”受到太大影响。就像任正非以5G举例，“华为拥有着全世界最好的5G技术，我们产品做的好了，有技术了，不怕没人买华为的产品。”

对于中国智能制造的发展，刘韵洁持积极乐观的态度。他认为，在智能制造方面，中国在跟国外同步发展，甚至在某些方面中国做得更好。

刘韵洁说，中国完全有可能在实体经济领域，从并跑实现领跑。

【One more thing】

董明珠：“穷得只有一个梦想”

15年前，当时弱小的格力被一家世界500强看上，出价9亿元收购。那时，还不是格力董事长的董明珠霸气地说：“它今天是世界500强，明天未必是。我们今天不是世界500强，明天未必不是。”

2019年《财富》世界500强榜单公布，格力首次入榜，位列第414位。

在网易科技《致前行者》节目中，当杨澜问到入榜世界500强的感受时，董明珠轻描淡写的提到，“这是一个顺其自然的过程。”但其中各种艰辛，不是身在其中的人，是无法体会的。

2012年董明珠当选格力董事长，从此格力的电器几乎走上了每年营收增长百亿以上的节奏：1001.1亿、1200.43亿、1400.05亿、1005.64亿、1101.13亿、1500.20亿、2000.24亿。

服务格力30年，掌舵格力7年，现年65岁的董明珠，是否考虑退休的问题？会考虑让什么样的人接班？她还有哪些个人的梦想还没有时间完成？

“格力和我是分不开的。即使我退休了，我也会去关注，我也可以去挑刺。”在杨澜和董明珠讨论个人的梦想时，董明珠说，她的梦想就是全球每五个人里就有一人用格力空调。

她强调，“我只有这一个梦想，没有别的梦想。”

杨澜开玩笑回应说，“穷得只剩下一个梦想了。”

谈到退休，董明珠之前经常是顾左右而言他。不过，这次，董明珠透露，在其上任之初就在思考接班人的问题，“不要60后，要具备奉献精神”。这样的人在格力有储备。

董明珠曾经说过唯一的焦虑是对技术的焦虑，担心自己知识跟不上技术的迭代。在和杨澜的对话中，她表示，无时不刻都在学习，跟别人说话也是在学习。说要跟雷军学习如何用互联网思维搞营销。当然，她不忘调侃小米的股价从上市之初的17块跌到了8-10块，而格力的1万元原始股，已经涨到了3000万元。

公众视野的董明珠，是霸道总裁，是斗士，是网红，是流量明星。之前的很多访谈，很多人会问她，为什么没有再结婚；会问她，这么忙没有太多时间陪儿子是否会愧疚。当我们也想问问董明珠有没有她特别羡慕的人时，多次访问过董明珠的杨澜说，肯定没有，别用普通女人的视角去看她。