一图看懂全球最快的AI训练集群华为Atlas 900

IT之家9月18日消息 今日，在上海举行的第四届华为全联接大会上，华为轮值董事长胡厚崑正式发布了华为智能计算战略以及全球最快的AI训练集群Atlas 900。

Atlas 900是当前全球最快的AI训练集群，由数千颗昇腾处理器组成。在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50模型训练中，Atlas 900只用了59.8秒就完成了训练，这比原来的世界记录还快了10秒。

胡厚崑表示，Atlas 900的强大算力可广泛应用于科学研究和商业创新。比如天文探索、石油勘探等领域，都需要进行庞大的数据计算和处理。

胡厚崑还分享了一个由华为联合上海天文台与SKA共同打造的天文探索案例。天文研究高度依赖于海量的数据分析和计算，离不开超强的算力支持。在这张南半球的星空图上有20万颗星星，用人眼是看不见这么多星星的，这些画面来自于SKA射电望远镜的数据。



“当前条件下，天文学家要从这20万颗星星中，找出某种特征的星体，相当困难，一个天文学家需要耗费169天的工作量，才能完成这项工作。现在用上Atlas 900，只用10秒，就从20万颗星星中检索出了相应特征的星体。”

以下为华为官方带来的一张图看懂Atlas 900