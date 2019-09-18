a豆周年大庆：i5版a豆笔记本13仅售4299元

IT之家9月18日消息 日前，华硕旗下年轻品牌a豆迎来了周年庆，其多款产品也有大力度的促销活动。其中i5版a豆笔记本13售价仅4299元，a豆笔记本14也有直降优惠。



a豆笔记本13有皓月银、玫瑰金、星辰银三种颜色可选，而a豆笔记本14有银蓝灰、桃浦粉两种颜色可选。

此次参与促销的a豆笔记本13采用的英特尔酷睿i5-8265U处理器，内存为8GB，同时还有256GB的固态硬盘以及英伟达MX150移动显卡。另外支持ErgoLift小翘跟转轴、SonicMaster美声大师技术。电脑键盘键程1.4毫米，支持多级背光和指纹识别。

屏幕方面则是采用13.3英寸的IPS屏幕，屏占比约90%，边框采用NanoEdge微边框设计，仅4.3毫米。整机厚度仅为17.9毫米，重量为1.25千克。

另外，a豆笔记本13支持2×2 802.11ac双频WiFi，接口方面有1个USB 3.1 Gen 1、1个USB Type-C 3.1 Gen 1、1个USB 2.0、1个HDMI、1个MicroSD读卡器以及耳机接口。

a豆笔记本14则是采用英特尔酷睿i5-8265U移动处理器，包含8GB内存和16GB傲腾增强型固态盘以及256GB固态盘。其中16GB傲腾增强型固态盘能大幅提高电脑响应速度，办公软件打开速度最多可快至2倍，打开大型多媒体以及PS文件最多可以加快90%，吃鸡等游戏载入速度最多可加快16%。

在电池方面，a豆笔记本14采用72Wh大电池，24小时长效影音续航，整机最薄处约16.5毫米，重1.3千克。

屏幕方面，a豆笔记本14屏占比达到87.4%，边框仅4.1毫米。同样也支持SonicMaster美声大师技术。

这两款a豆笔记本电脑在a豆品牌周年庆期间直降400元。i5版a豆笔记本13仅售4299元，a豆笔记本14售价仅4499元。除了上述两款产品外，a豆其他笔记本产品也有不同程度优惠

a豆周年庆活动期间，a豆笔记本13仅售4299元，a豆笔记本14有直降优惠，除了以上两款产品外，a豆其他笔记本及AIoT产品也均有不同程度的优惠。



