小米9 Pro 5G官宣：支持40W有线充+30W无线充+10W反向充

IT之家9月18日消息 小米手机官方宣布，5G时代，不只是增大电量，更要简化充电方式，提高充电速度。小米9 Pro 5G 「三重快充」：40W有线充+30W无线充+10W反向充，全场景覆盖怎么充都快。

9月24日#小米5G新品发布会#一口气带来两款5G手机：小米9 Pro 5G和小米MIX 5G时代概念手机，还有全新MIUI 11系统与新款小米电视。

今天上午，小米雷军在微博预热小米9 Pro 5G等新品特性，“电量焦虑”是现代人的通病，有多少电量都没有安全感。解决续航焦虑，我们是否还可以另辟蹊径？

9月9日，小米发布了超级无线闪充MI CHARGE TURBO——全球首款30W超级无线闪充。

小米官方表示，30W超级无线闪充技术即将落地，小米第二款5G手机小米9 Pro 5G版将率先使用30W超级无线闪充+三重快充（高速有线+高速无线+高速无线反充）。根据之前工信部数据显示，小米9 Pro 5G版屏幕尺寸与小米9一致，均为6.39英寸，电池容量增至4000mAh，机身厚度变为8.95mm，具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。

据了解，小米30W超级无线闪充可将4000mAh电池20分钟充电至50%，69分充满至100%。根据小米公布的实验数据，小米30W超级无线闪充的充电速度，超越27W有线充电。

小米手机官微已经发布了小米9 Pro 5G的真机海报图，拥有全新配色梦之白，「梦之白」灵感来自于梦中的白色，不同角度闪耀着朦胧的色彩。