周四见！HUAWEI WATCH GT2与Mate30系列同台秀“肌肉”

近日，华为IFA2019新品发布会落下帷幕。发布会上呈现了诸多亮点，除了麒麟990芯片终于露出了“庐山真面目”，华为还发布了全新的自研智能芯片——麒麟A1，同样引发了众人关注。据悉，这款芯片是华为推出的一款同时支持TWS耳机和可穿戴设备的系统级蓝牙芯片，预计这枚芯片将能够极大提升用户在户外运动过程中与手机间的交互体验。

与此同时，在9月7日下午华为官方推出了一段预热视频，视频展示了近段时间一直引发媒体猜测的HUAWEI WATCH GT2，同时还暗示该款手表就将搭载麒麟A1芯片。新款高智能芯片的快速落地，不禁引发众人对HUAWEI WATCH GT2的期待。

根据先前曝光的信息显示，外观方面HUAWEI WATCH GT2将沿用经典的圆形表盘设计，相比于第一代产品边框更窄，视野更广；材质上采用了一体化3D玻璃表面设计，触感更佳。同时整块手表的厚度相较于第一代更薄，表耳更为纤细，对于用户佩戴的舒适度将有很大提升。

从爆料达人Roland Quandt曝光的HUAWEI WATCH GT2手表外观图也可以看出，全新的GT2将有两款配色可选，分别为采用砂砾棕配色的时尚款和采用曜石黑配色的运动款。在表带的选择上，HUAWEI WATCH GT2将提供氟橡胶表带及真皮表带两种选择，带给用户或轻松运动或时尚经典的感受。不过预计华为官方还会针对不同的使用场景及用户需求，推出更多款式，满足用户个性化体验。

功能方面，麒麟A1可以为GT2提供出色的预算能力及续航能力，根据官方给出的数据，麒麟A1的整体性能比苹果的H1提升了近30%，但整体的功耗却只有其一半。麒麟A1出色的抗干扰能力及蓝牙连接能力，对与手机的交互体验，例如蓝牙通话、听音乐也有很大帮助。

今年7月份，华为旗下有四款智能手表新品通过了蓝牙SIG认证，8月份外媒HuaweiCentral报道，又有一款新的华为手表在国内获得了3C认证，据网传证书显示该手表将支持“音频存储”和“播放”等功能。媒体们纷纷预测这款手表就是华为将要推出的HUAWEI WATCH GT2，这也就预示着HUAWEI WATCH GT2将有很大可能内置麦克风和扬声器，支持蓝牙通话和听音乐等功能。

此外非常值得一提的是，根据早前国内媒体对301医院心内科陈韵岱、郭豫涛教授在欧洲心脏病学会年会及世界心脏病学大会上发布的“基于华为可穿戴设备的心脏健康研究成果”的报道来看，第一代GT产品在心脏监测方面已经取得了初步成就，截止到2019年9月3日，已有47万+用户加入心脏健康研究，并进行主动监测。全新HUAWEI WATCH GT2或将继续对心脏健康监测功能进行提升，预计在房颤的早期诊断率，房颤管理等方面进行优化。

据悉，我国心律失常患者截至目前约有2000万人，其中房颤患者约1000万。但是心律失常往往存在着知晓率低，发作无规律、临床症状不突出等难题，患者很容易错过最佳的治疗时间。而先前所提到的301医院心内科陈韵岱、郭豫涛教授创新团队自2018年起便与华为合作共同探索移动健康技术在心血管疾病管理领域的应用，让患者能够及时进行自我检测及自我管理，为用户带来便捷、丰富的居家健康服务。

虽然目前HUAWEI WATCH GT2尚未发布，不过第一代GT产品已经为该系列产品营造了良好口碑。早前华为终端手机产品线总裁何刚在微博表示，华为Watch GT智能手表全球销量破100万台，这也创下华为穿戴千元以上单品最快破百万记录。与此同时，在活力款、雅致款正式发布后，GT1的全球出货量突破200万台。由此可见Watch GT系列具有非常强的市场竞争力。从现有的GT1的销量数据来看，HUAWEI WATCH GT2将有望刷新第一代的销量成绩，成为新的爆款。

去年Mate20的发布会上，华为同步发布了全新的HUAWEI WATCH GT产品，而在今年的9月19日，华为同样在Mate30系列的新品发布会上推出全新的HUAWEI WATCH GT2。两者总是同期发布我们可以推断，GT系列产品在华为布局可穿戴市场的重要性，相信在不久GT系列能和华为的手机产品一样，成为华为公司的“拳头产品”。

总体来看，HUAWEI WATCH GT2外秀于行内秀于心，在外观设计、硬件性能、内在功能等方面都有着十分亮眼的表现。官方之前也已预告称HUAWEI WATCH GT2将于9月19日在慕尼黑与华为Mate30系列手机一同与大家见面，让我们拭目以待。