狂追谷歌Chrome版本号？Firefox浏览器明年起每4周发布一次新版

Mozilla 宣布，它将从2020年起加快Firefox所有频道的发布周期。

目前，Mozilla使用的分阶段发布策略，每6到8周发布一次主要版本的Firefox浏览器(桌面和Android)，其中包括预发布频道有：Firefox Nighly、Beta和Developer Edition，对Firefox 进行测试和稳定新特性，然后再切换到通用版本交付给大多数Firefox用户。

现在，Mozilla 决定从2020年第一季度开始，每四周发布一次Firefox浏览器的新版本，该组织希望更快地在Firefox中引入新特性，包括新的Web API。Firefox ESR发行版将保持不变，预计每12个月发布一次主要的ESR，接下来两个主要的ESR发布日期是2020年6月和2021年6月。

我们正在调整我们的节奏，增强我们的灵活性，并更快地给您带来新的功能。最近几个季度，我们收到了很多反馈，要求将功能更快地推向市场。虑到这些因素，现在是我们改变发行节奏的时候了。

较短的发布周期提供了更大的灵活性，以支持产品规划和由于业务或市场需求而进行的优先级更改。下表列出了Firefox版本和计划的发布日期：

缩短发布周期会存在相关风险，Mozilla希望通过详细的计划、测试、分阶段推出和质量管理来保持发布质量并降低这些风险。该组织将先慢慢缩短释放周期，从7周下降到6，5，4周，同时观察这个过程的变化，找出阻碍加快发布周期的因素，采取适当的缓解措施。

对Mozilla来说，为期四周的发布周期是一项艰巨的任务，如果该组织能够保持发行版的质量，同时更快地向Firefox用户介绍新特性，那么对该组织和用户来说都是最好的。