专访vivo王友飞：TWS耳机将是未来互联体验的一个终端入口

9月16日，vivo在上海召开NEX 3 5G旗舰新品发布会，正式带来了NEX 3手机和vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机。次日，vivo智能终端总经理王友飞接受了包括IT之家在内的媒体群访，针对全新的vivo TWS Earphone耳机进行了深度讨论。

谈及这个时间点推出TWS耳机的原因时，王友飞表示，AI时代，随着5G的加入，多终端设备互联可以给消费者带来更具科技感和时尚元素的体验。考虑到未来的各种智能终端设备大多会配备蓝牙无线接口，TWS耳机的出现可以让消费者排除线的干扰，搭配可以随时打通的语音Jovi平台，进而为消费者提供更好的无线体验。

全新推出的vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机采用双路传输技术，延迟最低为180ms。在采访中，王友飞表示，vivo TWS Earphone双路传输是TWS+，支持搭载高通710芯片以上的手机。同时，针对游戏用户，vivo还与高通协作，和腾讯、网易一起深层调校了vivo TWS Earphone耳机时延。

vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机全球首发高通旗舰级无线芯片QCC5126，在性能和内存大幅提升。针对“vivo TWS Earphone耳机为什么选择QCC5126，而没有选择市面上多数真无线蓝牙耳机使用的QCC3020”的问题，王友飞向媒体表示，QCC5126首先可以较好的支持高清音质aptX和AAC，其次这款芯片支持TWS+真无线，而QCC3020不支持TWS+。此外，QCC5126还支持骨传导和触控调节音量。基于这些原因，为了给消费者提供一款更好的产品，vivo选择了QCC5126芯片。

vivo TWS Earphone内置14.2mm定制超大发声单元，支持apt X和AAC高清音频解码技术，首发双电容式入耳传感技术，还能实现滑动调节音量和自定义的触控操作。同时，结合骨传导检测算法的语音声控功能，这款耳机可直接语音唤醒Jovi，实现快捷支付，微信播报，实时翻译等超前功能。王友飞提到，这次开发的TWS耳机基本上是未来互联体验的一个终端入口。

实现诸多功能的同时，王友飞还提到了这款TWS耳机内部构造上的亮点。通过历时两年多的研发，vivo TWS Earphone耳机实现了在如此小的内部体积下放置数百个元器件，包括一款同等体积能够容纳的最大直径的喇叭单元，还使用了生物多层复合膜和铜包铝线圈。铜有益于信号传输，铝能够减轻质量，为这款耳机带来了更好的瞬态响应。这也是vivo在音质提升方面努力做的一些事情。

同时，在发布会介绍页面没有说明的运动场景方面，王友飞还透露，vivo TWS Earphone耳机通过了比较严苛的盐雾试验。在48至56小时的生活使用场景高浓度盐雾环境的模拟测试下，可保证设备工作完全正常。此外，这款耳机机身和机壳本身做了纳米涂层，具有较好的抗汗、防盐雾、防水效果。

在消费者较为关心的价格方面，vivo TWS Earphone耳机售价999元。王友飞说到：“谈到价格，大家可能会感觉偏高，但我们不这样理解。我们认为这是一款比较优秀的产品，整个研发投入比较多，给消费者能够带来比较极致的体验。这是我们想给消费者带来的，我相信消费者在真正使用过这款产品后，在一个比较好的体验下，一定会觉得物有所值。”

尽管这款耳机目前支持的设备主要以今年发布的产品为主，但王友飞表示，之前发布的NEX产品也会很好地支持，不过因为需要手机端软件升级，设备的支持将从近往后逐步推进。包括X27、X23等产品，都会有软件同步升级。

年初，vivo展示了无孔设计概念手机APEX 2019。但与vivo TWS耳机一同发布的NEX 3，并没有尽可能地延续前者的无孔设计，依然保留了3.5mm耳机孔。谈及NEX 3保留3.5mm耳机孔和独立解码芯片的原因时，王友飞表示，这是因为vivo对于Hi-Fi的理解。调查发现，消费者对于音质和音乐体验的需求基本处于第五、第六的位置。考虑到消费者的使用时长，这对消费者而言还是一个很重要的体验。特别是对于一些Hi-Fi极致用户，他们需要这样的体验，所以vivo还会坚持提供3.5mm耳机孔和独立解码芯片。

针对“vivo是更多的引导NEX 3用户使用有线耳机享受Hi-Fi音质，还是体验真无线的蓝牙耳机”的问题，王友飞回应称，消费者的需求是多样化的，有些消费者是Hi-Fi极致爱好者，他们对高品质音频有所追求；有一些消费者是日常用户，他们可能会更注重互联体验。所以vivo在继续保持3.5mm耳机孔和Hi-Fi的同时，也提供了TWS耳机，针对不同的用户需求，提供不同的产品。

王友飞还对未来作出展望，如果蓝牙传输码率通过一代又一代的努力能够提升，TWS耳机足够“Hi-Fi”，真正达到CD音质的水平，包括延迟在内的消费者的痛点和需求也都得到解决。等到这一步，耳机孔要不要保留便可以再考量了。

早些时候，vivo曾推出包括头戴式耳机在内的多种有线耳机产品。在谈到vivo无线耳机的规划时，王友飞表示，vivo的出发点是消费者的需求，不过，vivo目前也确实还有几款产品在规划当中。此前，vivo便发布了“一主三辅”战略，一主是指手机，三辅则是智能耳机、智能手表和AR眼镜，这些都是为了能够给消费者提供更好的体验。王友飞透露到，不仅是耳机，vivo更多品类的设备也在计划当中，但推出时间还有待确定。更多的产品系列，大家可以拭目以待。