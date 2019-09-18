扎克伯格：Facebook监督委员会具有约束力，我也得遵守

新浪科技讯北京时间9月18日上午消息，Facebook周二发布了一份新文件，详细说明了该公司内容监督委员会的组建计划。该委员会的角色相当于Facebook平台的“最高法院”。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）去年11月撰写了一篇博客文章，阐述了他为Facebook创建这个“最高法院”的计划。一旦完成人员配置，当用户针对被Facebook删除的内容提出上诉时，该机构将负责做出裁定。它还将对公司本身提交的案件作出裁决。

“委员会将成为我们社区的倡导者——支持人们自由表达的权利，并确保我们履行保护人们安全的责任，”扎克伯格在当时的博文中写道。“作为一个独立的组织，我们希望它能让人们相信自己的观点会被听到，同时相信Facebook对他们的表达没有最终决定权。”

Facebook承诺这个监督机构将于明年11月前开始运作。

“委员会的决定具有约束力，即使我或Facebook的任何人持有不同意见也不能改变他们的决定。”扎克伯格周二在博文中写道，“委员会将在决策时体现我们的价值观，并在保护隐私的情况下公开解释他们的裁决理由。”

尽管委员会的决策将公之于众，但具体会公开披露哪些细节仍不明确。Facebook表示，目前尚未确定如何平衡用户的隐私与委员会决策透明度之间的关系。