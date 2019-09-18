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奔驰推出电动滑板，这很可能是年轻人的第一辆奔驰

2019-9-18 12:27:07来源：爱活网作者：penylo责编：骑士评论：

作为世界上第一家制造汽车的厂商，梅赛德斯奔驰无论进入哪个出行领域都会受到无数群众围观。现在，奔驰又要在交通载具上开疆扩土了，以奔驰命名的两轮电动滑板车已经被提上议程。嗯，这Logo，这气势，直逼迈巴赫，还可能成为年轻人的第一辆奔驰。

奔驰气势在发布纯电动SUV EQC的时候，有提到过会推出一款纯电动双轮出行工具。同时，双轮滑板车是被看成交通出行解决最后1公里问题的重要手段。

这款滑板车归类到奔驰EQ品牌的E-Scooter系列中，与专业的电动滑板制造商Mirco合作，预计在2020年正式开卖。考虑到这款电动滑板可能会进出办公楼、停车库等室内场所，性能表现上可能不会太好看。嗯，安全要紧，无论开车还是骑车。

虽然奔驰还绕着这辆电动滑板卖了很多关子，保密了很多细节，但从现在透露出的图片判断，原型可能来自Micro的Suspension或Merlin车型。

在过去几年中，奔驰也不是唯一热衷双轮电动产品的车企。宝马、大众、福特都有涉猎双轮电动载具领域。最后1公里和轻便出行在未来想必是个不小的市场。

但是奔驰不同，因为奔驰还有汉密尔顿，让F1冠军车手带着电动滑板在赛道上跑一圈，刷新电动滑板的新纪录也说不定。

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关键词：电动滑板奔驰

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