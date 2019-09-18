华为副董事长胡厚崑：华为5G商用合同太多，不那么关心了

强调了30年“联接”的华为今天发布了“计算”战略，包括对架构创新的突破、对全场景处理器族的投资，坚持有所为有所不为的商业策略，以及构建开放生态。华为副董事长胡厚崑透露，华为在计算方面其实已经布局了10年，华为不仅仅是一家做联接的公司，如果要做支撑未来的智能世界，联接和计算缺一不可。

胡厚崑认为未来面临的将是个计算产业的大蓝海。来自Gartner的数据显示预计到2023年计算产业的规模将超过2万亿美元。

在会后群访环节，胡厚崑还回答了关于5G专利、AI、计算方面的问题。以下为采访简要记录：

1、任正非提到的将5G专利销售，是什么想法？有没有什么销售进展？潜在买家？

胡厚崑：任总提到的可以将5G专利销售，并不是特别复杂的问题。大家都知道5G市场进展非常快，围绕华为5G供应又有很多争议。如果专利出售的话，一方面可以在全球供应链上产生更多竞争，对用户、产业发展都有重大推动，华为也非常乐意见到这种发展；另一方面，围绕华为5G解决方案也有很多疑虑，比如安全问题。当然华为认为这并没有依据，更多是猜疑。如果用商业化方式掌握了5G，有助于大家减少对安全的质疑。

2、华为刚刚发布了计算战略，基于怎样的背景发布的这个战略？

胡厚崑：华为今天发布整体计算战略，但华为早在10年前就开始了。比如去年我们就发布了全栈全场景AI解决方案，今天做了更系统的梳理。

华为系统形成计算领域战略是水到渠成的事情。第一，从华为战略来说，对未来展望是一定会迎来智能世界，华为一定要使能智能世界。而智能世界从根本上来说是有两部分组成的一分部是联接，一分部分是计算。联接和计算对整个智能世界来说是根本性技术，华为从未来战略定位来说，一定要在联接和计算两个领域做好。

我们要用这两个底座来使能各行各业。

第二，计算行业本身也走了关键时间节点，给华为提供了机会。计算模式正在发生变化，人工智能计算将会成为主流，计算数据量非常大，我们用了一个词：暴力计算。这给华为提供了机会，只有问题存在，我们才能解决问题，而且这个市场是非常大的。

3、华为AI技术非常好，但AI技术产品背后的道德框架是什么？

胡厚崑：华为AI架构偏底层，更多是处理器等。华为自己不会做应用的。华为会保证技术首先是安全的；数据保护一定会在安全可信的状态下得到保障。

在AI最上层，应用方面，有很多讨论。大家都在试图用标准防止AI乱用。虽然华为不开发应用，但我们都积极参与到讨论当中。这种讨论和争论有助于达成共识和评判标准。

4、几家使用ARM架构的服务器公司都死了，华为在ARM架构方面的软硬件发展？

华为IT产品线副总裁黄谨：十几亿部手机都是基于ARM架构的，几百万应用也都是基于ARM生态的。所以，ARM在边缘和端侧的优势，带来的生态一定会是他的优势，然后逐渐向数据中心延伸。以前基于ARM架构的数据中心不能在云、数据中心使用，核心问题在性能。华为今年发布的鲲鹏920是兼容ARM，但我们多核、大带宽等优势，让其性能达到最好。

胡厚崑：计算产业的成功仅仅靠一个好的架构是不够的，华为认为架构和处理器是基础，还需要务实的商业做配合。计算产业的成功最终还是要依赖一个成功的生态。

5、5G部署收入情况有怎样的判断，包括亚洲的情况？

胡厚崑：华为5G在全球进展非常好，包括亚洲。最近几个月不那么关心5G商用合同了，因为5G商用合同太多，迄今为止已经有50多份商用合同了。

因为5G商用部署已经到了加速期，但营收还需要一段时间。明年年终的时候可能会看的更清楚些。那时，中国5G第一阶段部署已经告一段落了。

6、华为如何吸引开发者？优势何在？

胡厚崑：华为会基于技术创新，提供强大的开发工具和开发支持。华为还有个优势是接触的行业非常多，在2B方面，与客户连接比较深。

华为虽然是做技术，但华为是一个用技术帮助客户解决问题的公司。第一步数字化浪潮聚焦在2C领域，但接下来的一波数字浪潮将聚焦在2B领域。华为将2B的数字化作为重要发展部分。