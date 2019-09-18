当年两边吵到不可开交，如今每台iPad都想成为Surface

“上网本在任何事情上都不卓越。”史蒂夫·乔布斯当年站在舞台上一句玩笑话引出了苹果第一代iPad。苹果最初的平板电脑愿景是希望给消费者呈现一类新的设备——专注于浏览、电子邮件、照片、视频、音乐、游戏和电子书。按照乔布斯的话说：“如果有除了笔记本电脑或智能手机的第三类设备，那么，它将是为了更好地完成这些任务而生。”

iPad不仅让上网本汗颜，并且从一开始就抢下了一块新市场。它不是一个巨大的iPhone，也不是一个完整的笔记本电脑替代品，iPad近来一直处于中间状态。

微软甚至为了比肩苹果iPad的出色大屏触摸体验全力以赴，终于在Windows 8上得偿所愿。微软的Surface设备与其说是中间产物，不如说是二合一产品，它包含可选的键盘，可以将平板电脑转变得更像笔记本电脑。

但现在，每个iPad都想成为Surface。

苹果2019年新品发布会上推出了一款新的10.2英寸iPad，旨在成为消费者可购买的最便宜（也称为默认）的iPad。

售价仅为329美元的新款第七代iPad兼容全尺寸智能键盘和第一代Apple Pencil。这些变化意味着iPad Pro，iPad Air和iPad都是首次全面支持智能键盘。苹果于2015年首次推出了iPad Pro的键盘，现在它已经席卷iPad阵容。提升到10.2英寸的屏幕目的也是致力于向更高的生产力看齐。

如今，除iPad mini之外的整个iPad阵容，都加入原生键盘和手写笔支持，看起来越来越像Surface了。

这种变化对于iPad的定位非常重要。这10年里，我们不得不在基础款的iPad上选择第三方键盘，相比较之下，微软很早就清楚地看到了键盘能够给这类设备带来的可能性。

可以说大多数Surface用户都会购买可选键盘，毕竟Windows是传统的计算机操作系统，而大多数iPad用户没有键盘，苹果的最新iPad不足以在一夜之间改变这个现状，但它确实使平板电脑变得更接近Chromebook和价格更低的Windows笔记本电脑，即使你考虑智能键盘的价格，iPad成本也只有接近500美元。至于安卓平板，说实话，对iPad造不成竞争压力。

与ChromeOS一样，苹果的iPadOS在运行现代应用时简单而安全，这些都是关键优势。但是，如果你已经习惯了桌面端的强大，那么iPad应用可能会处于劣势，因为它们仍然只是触摸式的。苹果已经在扭转这种局面，在其键盘支持和不断变化的工作性质基础上，慢慢试图让每个人都相信iPad Pro能达到笔电的水平。iPad上已经加入USB鼠标支持，尽管它目前还未推广。

再加上本月晚些时候iPadOS将带来一些更大的变化，很明显，iPad比以往更靠拢笔记本电脑的方向发展。为iPad提供动力的软件正逐渐脱离iPhone的版本，现在硬件为iPad用户提供了一种将设备配置得更为完善的途径，我们距离苹果未来给予这款设备的确切位置又迈进了一步。

微软和苹果在笔电/平板混合型产品的竞争中处于领先地位。有趣的是，苹果iPad正在追赶着笔记本电脑工作效率，而微软Surface在解决平板的体验问题上仍有很长的路要走。

对于这两家厂商来说，探索完美的二合一设备这件事已经持续了近10年，现在成功似乎触手可及。我们将密切关注iPadOS，Windows Lite甚至ChromeOS等如何计划弥补平板电脑和PC之间的差距，最终会出现其中一种或多种方法的组合，满足大多数人的需求。