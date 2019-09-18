《王者荣耀》新英雄西施技能公布：沉鱼少女、峡谷控制大师

IT之家9月18日消息 作为稷下学院魔道少女的西施，曾是无主之地有名的探宝者。但她童年首次倒卖捡来的宝贝，就意外欠下了一大笔债务。在躲债时，她闯进了女神的古祠堂，并带出来一条富有魔力的轻纱。

为了呈现这种感觉，在角色设计上，西施身着素雅的衣服，伴以轻纱为饰。而在技能视觉设计上，也通过轻纱与荷花的元素去映衬这种感受。同时，在宣传原画和展示动画均有装饰“荷花”元素，荷花在传说中是西施的花卉化身。最终，浣纱少女就出现了。

技能介绍

温馨提示：以下为体验服技能描述，不代表最终效果。最终品质以正式服上线为准~

被动

西施的技能伤害会随着自身与敌人间的距离增加而增加。

一技能·纱缚之印

西施将法器扔向指定位置，对区域内的敌人造成法术伤害并朝法器的位置拉扯一段距离，同时法器会缠绕在一名敌人英雄身上，之后5秒内西施再次点击1技能，法器会牵引敌人移动一段距离。

二技能·幻纱之灵

西施扔出一颗能量球，其存在期间每0.5秒会朝四周发射一次能量攻击附近的敌人，首次命中减少敌人30%的移动速度，持续1.5秒。2秒后能量球爆炸造成法术伤害，内圈的敌人受到双倍的伤害。

三技能·心无旁骛

西施将法器的力量灌注到自己体内,获得持续8秒的强化状态并刷新幻纱之灵的冷却时间。强化期间纱缚之印命中后可以连续控制敌人移动两次；同时幻纱之灵的冷却时间减半。大招开启时西施获得持续1秒50%的加速效果。

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