百度：百科、文库等六大知识类产品生产内容超10亿条

网易科技讯9月18日消息，今日百度知识垂类产品总负责人阮瑜在接受媒体采访时表示：过去十多年，百度知道、百度百科、百度文库等六大知识类产品累计生产内容已超10亿条。今年8月数据显示，百度APP日活已经超过2亿，其中大量用户每天都有知识相关的搜索需求。

8月12日知乎宣布完成F轮融资，总额4.34亿美元，由百度和快手联合投资。阮瑜表示，知乎后续会以小程序的方式进入到百度搜索里面，去满足专业、深度的内容需求，同时也会供给到信息流专业的内容里面。“我们投资知乎是希望有更多优质、专业的内容出现在百度APP里面，在搜索里面能够被索引到。我们也评估过知乎的内容质量和调性，对于用户知识类内容的满足层面上有很大促进作用。”阮瑜说。

阮瑜还强调，以百度百科、百度文库和百度知道为例，这三大产品已经和中国科协、中国抗癌协会、人民日报数字传播、国家哲学社会科学文献中心等7000多家权威机构建立合作，近万名专家参与相关内容的编辑和审核。另外，百度百科已经有超过18万个词条得到科普中国项目权威专家的认证。百度还推出了百科医典项目，联合全国50多个权威机构，上百位院士、学会主委和行业顶级权威专家共建权威医学健康科普平台，计划今年内上线至少1000个优质疾病科普内容。

在百度AI和大数据等技术的支持下，百度还对优质知识内容进行了更多元化的呈现，如AR、全景、图表等富媒体形式，降低传播和认知门槛。百度百科等产品早在2016年就进行了全面视频化。目前，秒懂百科等短视频知识产品已经拥有优质视频内容60万+，日均视频播放量超过5000万次。今年，百度百科还将联合专业内容生产者和机构，探索百科词条正文视频化。

此外，阮瑜还表示，百度知识类产品从内容消费到服务消费闭环建设也将是一个重点。目前百度百科、百度知道等产品内容下已经可以挂载相关服务小程序，完成服务闭环。如用户浏览故宫博物院词条时，可以直接通过挂载的携程智能小程序购买门票。