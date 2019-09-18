尼斯湖未发现“水怪”DNA，难道是鳗鱼？科学家：不确定

如果尼斯湖水怪真的存在，它一定非常擅长隐藏，在传说轶事中，尼斯湖水怪已有1000多年历史，该事件已成为全球最著名的未解谜团之一，人们猜测尼斯湖水怪长着长脖颈，并且体型非常庞大。目前，科学家对尼斯湖最新一项调查发现，这里根本不存在任何“怪兽”DNA痕迹。

新西兰奥塔哥大学遗传学家尼尔·格梅尔(Neil Gemmell)称，对尼斯湖进行的一项环境DNA调查并未发现该湖存在大型爬行动物或者水栖恐龙的证据。据了解，之前人们认为尼斯湖隐藏着神秘水怪，自上世纪30年代以来，曾出现多起尼斯湖水怪目击事件。

格梅尔指出，这项勘测活动跟踪分析了尼斯湖地区3000多种活体生物的DNA，其中包括：鱼类、鹿、猪、鸟、人类和细菌，但是并未发现任何大型爬行动物的DNA痕迹，也根本没有发现任何爬行动物的踪迹。科研人员验证了关于巨型鲟鱼或者鲶鱼的各种假想猜测，但最终均被否定。

研究人员发现尼斯湖中存在大量鳗鱼，他们认为尼斯湖水怪是大型鳗鱼这种猜测似乎不太可能。

他们指出，在我们采集的250多个水样中，几乎每个水样中都有鳗鱼，但传说中的尼斯湖水怪是否是巨型鳗鱼？并未掌握确凿证据。

水怪传说

关于尼斯湖水怪的传说始于公元7世纪，当时爱尔兰修道士哥鲁姆巴(Columba)——后来成为天主教圣人，以上帝的名义命令尼斯湖水怪离开，阻止它们攻击湖中游泳人群。

尼斯湖是英国境内最大的湖泊之一，蓄水量超过70亿立方米，关于尼斯湖水怪的传说一直流传到20世纪30年代，当时苏格兰报纸报道了尼斯湖水怪出没的消息。

几年之后，伦敦一家报纸刊登了一张著名的照片，照片上描述尼斯湖水怪是一头野兽，但这张照片很快被发现是一场骗局，是使用一艘装着假“海蛇”的玩具潜艇。

科学家们一直未放弃对尼斯水怪的探索，据英国广播公司报道，后期社会各界对尼斯湖水怪展开的诸多探索均无果而终，其中包括2003年对尼斯湖的全面声纳搜索。

随着人们对尼斯湖水怪的关注度越来越高，尼斯湖岸边德拉姆纳德罗基村逐渐形成了一个小规模旅游业，近年来仍陆续有人声称目击尼斯湖水怪。

勘测尼斯湖

2018年6月，格梅尔带领研究小组勘测尼斯湖，在两个星期的时间里，他们在湖面和湖底提取了250多个水样，之后他们放大水样中少量遗传物质DNA，用于检测水样中包含的植物的动物种类。

格梅尔称，采集的水样能够表明，在过去24-48小时哪些动植物与尼斯湖水域发生了交互作用，水样DNA分析是理解尼斯湖水域秘密的有效方法。研究小组通过尼斯湖搜寻水怪的活动，提供一个向世人展示环境DNA技术的机会，当我们谈及搜索尼斯湖水怪时，我们将展现一个平台，以一种前所未有的方式传播我们的最新科学技术。

甚至在调查开始之前，格梅尔就对尼斯湖水怪存在持怀疑态度，最终水样调查结果表明尼斯湖水怪存在的可能性非常小。格梅尔说：“从一开始我就不相信水怪的存在，目前这仍是我的立场和观点，但如果我错了，这是否将是一个惊喜？”