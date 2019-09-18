Photokina 2020参展名单确认：徕卡、尼康、奥林巴斯缺席

德国Photokina是全球最大摄影器材展之一，不过根据Photokina官网发布消息，徕卡、尼康和奥林巴斯将缺席将于2020年5月27日至30日举办的Photokina 2020。

根据Photokina官网的公告，目前确认参加Photokina 2020展会的企业有佳能、索尼、松下、适马、腾龙、卡尔•蔡司、哈苏、ARRI、罗德、GoPro、Kodak Alaris、CEWE、、Hahnemuhle，摄及相机、镜头、打印机、麦克风、灯具、电影机多方面产品，徕卡、尼康、奥林巴斯三家传统摄影器材商缺席。

在德国科隆举办的Photokina原是两年一届的摄影器材展，在2017年主办方宣布从2019年开始将Photokina改为一年一届的综合性消费电子展会，举办时间从往届的9月份提前到至5月份。考虑到2019年9月与2018年5月相距只有半年时间左右，主办方在2018年12月决定取消Photokina 2019。不过Photokina提前到5月举办后出现了一个非常尴尬局面，相距2月27日至3月1日在日本举办的CP+ 2020只有2个月时间，厂商很可能没有足够多重磅新品连续发布，不难理解徕卡、尼康、奥林巴斯缺席展会。