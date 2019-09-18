华为胡厚崑：用数字技术再惠及5亿人，不让任何人掉队

9月18日下午消息，在今日华为全联接大会的数字包容峰会上，华为轮值董事长胡厚崑阐释了华为“TECH4ALL数字包容”行动计划，并倡议更多个人、组织加入进来，携手解决全球健康、教育、发展及环境等问题。他表示，在未来5年，再让全球5亿人从数字技术中受益。

科技进步正在加速智能社会的到来，但数字鸿沟依然存在。胡厚崑讲述了自己遇到的例子：有一次去朋友家，向朋友父母展示了华为的折叠屏手机，但被评价称“手机很好但我们不喜欢，不会用。”这是中国很多老年人遇到的状况，由于智能手机的普及，很多出租车直接被手机预订，老人在街头反而打不到车。

这种状况在有些国家更严重。胡厚崑展示了一组肯尼亚的数据：50%的人口未使用移动互联网。其中，32%不感兴趣，20%不会使用互联网，20%不会使用智能手机。

此次，华为正式启动“TECH4ALL数字包容”行动计划，“数字包容”是指个人和群体平等获取和使用信息及通讯技术的机会；“TECH4ALL”则是华为面向“数字包容”话题的倡议和长期行动举措。

“科技不应高居象牙塔，而要普济天下。数字包容，就是要让数字技术促进更包容的发展，不落下任何一个人、一个家庭、一个组织”。胡厚崑说。

他介绍，“TECH4ALL” 将围绕技术、应用和技能三个方面来开展。技术方面，华为将通过联接、人工智能、云、移动终端等技术，持续降低联接的成本和消除覆盖障碍；应用方面，华为将赋能生态系统，帮助开发人员为不同的社区和行业创建更多应用程序；技能方面，华为将与政府，当地社区和其他行业合作，提升全社会的数字技能。

具体而言，华为将围绕四大领域全面推进“数字包容”：促进健康福祉，通过数字技术为更广泛的人群提供更便捷的获取医疗资源的方法；平等优质教育，为弱势群体，如妇女、失学儿童、青少年等普及和提供教育机会，丰富教育资源；推进均衡发展，消除不同行业、企业、地区以及群体发展的差异，实现数字资源的平等享用和技术普惠；保护脆弱环境，以创新技术帮助NGO组织更高效地保护和维系良好的生态环境。

数据显示，截止目前，华为已经保障了全球30多亿人的通信畅通，支持170多个国家和地区1500多张网络的稳定运行。胡厚崑表示，华为希望在未来的五年内，再让5亿人从数字技术中受益。这个受益不限于联接，还包括通过AI/云/智能终端等技术、应用以及技能所能实现的受益。

一些案例已经落地应用。在西班牙，华为联合当地医疗研究机构开发了一种新的检测幼儿视觉的医疗工具“Track AI”，小孩子只需要观看华为Matebook E屏幕显示的眼球刺激信号，实时收集孩子眼球移动轨迹和反应，并将数据发送到华为P30。借助华为P30的HiAI及机器学习能力，进行本地分析，筛查眼疾。在数字技术的支撑下，经过培训的父母也能像医生一样，更简单的检测儿童视觉障碍。

“‘TECH4ALL’希望让更多的人、家庭和组织享受数字世界的美好，我们要让特殊人不特殊，让普通人不普通，这就是技术的独特价值”，胡厚崑说。在峰会现场，他邀请更多企业、机构和政府加入到数字包容计划之中。“目前我们只是迈出了一小步，希望更多的个人、组织加入进来。”