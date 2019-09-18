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知乎内测“好物推荐”：用户可在回答中插入商品卡片获得佣金

2019-9-18 15:38:41来源：新浪科技作者：李楠责编：远洋评论：

9月18日下午消息，知乎近期展开“好物推荐”产品内测，据了解，内测阶段“好物推荐”权益仅对邀请用户开放。

根据内测用户所收私信，用户可以在回答、文章中插入商品卡片，若用户购买该商品，则可获得相应的佣金收益。由此，用户在知乎平台获取收益的渠道得到拓展，知乎商业化探索也更进一步。

8月12日，知乎宣布完成F轮融资，总额4.34亿美元。当时知乎方面表示，将提速技术和产品创新，持续加强社区生态建设。知乎CEO周源在全员信提到，在国内外经济面临下行压力、金融形势较为严峻的背景下，这轮融资更显得难能可贵，并强调，知乎所处的环境和阶段丝毫不容许任何懈怠。

从周源表态来看，知乎应该会想办法加速商业化进程。

8月19日，知乎正式启动MCN机构招募，被认为是一项商业化重要举措。当时知乎方面表示，成为知乎认证MCN合作机构可以获得优质创作者孵化扶持、商业机会优先合作、运营绿色通道等多项激励权益等。

稍早时候，知乎与郎朗联合发布钢琴私家课，以会员助推商业发展。知乎副总裁、会员事业部负责人张荣乐表示，盐选会员已经与广告业务一道，成为知乎商业发展的双引擎。

据官方数据，截至2019年1月，知乎用户数突破2.2亿，累积的专业领域回答总数超过1.3亿。

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关键词：知乎

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