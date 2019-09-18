【IT之家评测室】小米路由器AC2100体验评测：“器”不可貌相

进入九月以来，科技圈就变得异常热闹，各家各户“扎堆”发布新品，好不热闹。

在这个连空气中都弥漫着紧张气息的9月，小米在筹备9月24日的5G新品发布会的间隙，还“抽空”发布了一款最新旗舰路由器——小米路由器AC2100，按照官方的说法，这可是一款千兆级的高性能路由器。

目前IT之家已经拿到了这款路由器，编辑沧海也在第一时间上手体验了小米路由器AC2100，经过几天使用，“相貌平平”的小米路由器AC2100的表现出乎我的意料，无论是网速还是网络稳定性亦或是安全性方面，这款路由器都表现的游刃有余，甚至还有“杀鸡用牛刀”的既视感。

外观与配置

小米路由器AC2100的包装干净利落，正面印着路由器主体，其他面则详细的刊着这款路由器的全部配置，无需翻看说明书就能完全了解其详细配置信息，可以说盒子就是说明书，包装简单却不简陋。

小米路由器AC2100的整体机身采用柱状设计，与传统的扁平盒装设计相比，柱状设计更易于散热；内置4*4全向高增益天线的无天线ID设计，富有科技感的同时还保证了信号覆盖的无指向性，这意味着小米路由器AC2100的360度环形辐射能力要强于普通的外置天线路由器。

指示灯方面，小米路由器AC2100仅在机身前方的的竖槽下方设计了两个条形指示灯，在正常工作的时候，这两个指示灯发出柔和的青蓝色光，无网络时则只有最下面那个指示灯发蓝光以示电源正常，上面那个处于熄火状态。

小米路由器AC2100机身背面囊括了这款路由器的全部端口，包括：1个千兆WAN口和3个干兆LAN口外加一个电源接口和重置按钮，除此之外，没有多余的累赘设计；每个端口或接口下方小米都有做注释，方便用户快速上手。

在散热与降噪方面，小米路由器AC2100也是下了大功夫。散热方面，小米路由器AC2100机身顶部配有一圈环形散热孔，中间区域则印有小米的logo；降噪方面，小米路由器AC2100中空的机身及散热设计使得其处理器工作温度不会很高，另外其独特的设计也使其发出的噪音分贝很小，如果不贴着路由器仔细听得话，是听不到有任何声音的。除此之外，四个竖槽的存在，增加美感的同时还提供了了很好地附着点，方便手拿路由器。

小米路由器AC2100机身底部也有一圈散热孔，设备型号等标识被贴在底部中间区域。显而易见的是，小米路由器AC2100的设计偏向“内敛”——能内置的绝不外设、能省略的绝不“赘述”，不存在为了设计而设计的设计，也不存在为了创新而创新的创新。

总结一下的话，小米路由器AC2100整体设计简洁。如果你把它放在黑色电视机旁边，不注意的话一眼扫过去还不好发现这个“黑家伙”。与其成熟、稳重的外观相匹配的，则是小米路由器AC2100的内在配置。

根据官方的说法，小米路由器AC2100配备880MHz双核四线程处理器+128MB大内存，可持续提供稳定的Wi-F连接，最大可支持128台终端设备。

频段支持方面，小米路由器AC2100提供2.4GHz、5GHz两个频段，互不干扰，2.4GHz覆盖更广，5GHz干扰少速度更快，双频并发无线连接速率高达2033Mbps。

不仅如此，小米路由器AC2100的5GHz频段支持Wave2 4*4MU-MIMO技术，同一时间允许与多个终端通信，同时多路传传输数据，让每个终端的联网效率更高——官方数据显示，相比普通路由器，小米路由器AC2100多设备同时连接时效率提升4倍。

另外，Mac等电脑已支持3收3发，部分旗舰网卡可支持4收4发，小米路由器AC 2100采用4收4发架构，可充分发挥高端设备的Wi-FI性能——官方数据显示，相比传统2发2收路由器，小米路由器AC 2100可使电脑WiFi性能百分百发挥。

其他方面，小米路由器AC 2100支持Beamforming(波束成形)技术，可自动检测手机、电脑等终端在网络中的位置，增强终端所在位置的信号，使WiFi有效置覆盖围更广，信号质量更稳定。

说了这么多，小米路由器AC 2100的实际表现到底怎么样呢？我们来测试一下。

安装与使用

小米路由器AC2100的安装简单到什么程度了呢？这么说吧，插电源、插网线，安装完成！接下来就全程靠手机或电脑来完成网络认证，需要注意的是，网线需要插在路由器的WAN口上。

安装完成之后，手机的WiFi列表中就会出现xiaomi_5FD1_AO2E（具体型号不一样，显示不一样）这个WiFi网络，别犹豫，点进去连接就行，这时候就出现了两种获取网络的方式。

第一种就是上图所示的输入宽带账户及密码即可，IT之家编辑沧海就使用的是这种，另一种则是将上网信息从旧路由器迁移到新的路由器，具体操作也很简单，在正常安装新路由器之后，将旧路由器插上电源，用一根网线将两个路由器连在一起即可。

这里需要说一下，小米路由器AC 2100自带一根千兆网线，可充分发挥千兆级千兆以下宽带网络的性能，得，省了一根网线钱，美滋滋。

不管你使用哪一种方式，都可以很快接入宽带网络，接下来只需要设置一下WiFi名称及密码就可以了。

这里有一个小细节，沧海觉得小米做的很贴心，那就是在完成WiFi、密码设置之后，系统会自动将WiFi账号密码及管理后台地址及密码集中显示出来，并温馨提示“建议截图”，尽管是个小提示，但实际效果不错。如果没有这个小提示的话，大多数人看到这个提示就不会截图保存相关账密，以备后用。

到这里，小米路由器AC2100的安装及WiFi设置全部结束，正常情况下两三分钟就结束了了，接下来要发挥小米路由器AC 2100的全部“实力”，就需要与小米官方App——小米WiFi App“配套”使用。

打开小米WiFi App，系统会自动提示你有新设备可以添加，如果没有提示，点击添加新设备即可。输入密码之后，小米路由器AC2100就与小米WiFi App绑定成功，诸多功能也就可以使用了。

我们先来看一下这款路由器具体都有什么功能。

整体来看，小米路由器AC2100囊括了当下市面上路由器所支持的全部功能，大概可以分为三类：第一类是安全防护，这也是作为路由器最重要的一项基本功之一；第二类是便捷访问功能，以访客模式及防蹭网为主；第三类是游戏加速功能，主要以游戏加速、智能分配网络资源优先供游戏使用为主。

我们先来看一下第一类功能，安全防护类。

除了基本的儿童防护功能（即限定未成年人的上网时间、网速等，以保证未成年人的茁壮成长）以外，小米路由器AC2100还拥有多个防火墙功能，其中主要有恶意网址防火墙、文件下载防火墙、防蹭网防火墙、信息泄露防火墙等等，在这里着重提一下恶意网址防火墙、文件下载防火墙及信息泄露防火墙这三个功能。

在网络安全问题日益严峻的今天，不光是心智尚未健全的未成年人，即便是成年人也会在网络安全问题上受到困惑，诸如恶意链接诈骗、电信诈骗等。基于这样的网络问题，小米路由器AC2100提供的安全功能就显得尤为重要了。

恶意网址防火墙可以对连入小米路由器AC2100网络的终端设备进行防护，可自动检测并拦截所有接入该网络终端访问的网址，当访问的网址出现病毒/木马时则会第一时间拦截；文件下载防护功能与网址防火墙功能基本一致，保证连入该网络的设备在进行资源下载时的安全问题，对有问题的文件予以拦截，保护使用者的设备；信息泄露防火墙可以对存在病毒及木马的恶意联网进程进行拦截，可以理解为安全防护的最后一道防线，即便病毒没拦住，那我也不让你恶意联网！

当然了，诸如安全防护这种在背后默默付出的功能，大多数人都是不会在意的，多数“花里胡哨”的功能都在便捷访问这一类功能中。

这里我们重点提一下红包WiFi及好友WiFi功能，这两个功能沧海还是头一回遇到。

红包WiFi这个功能怎么理解呢？简单来说就是，你用我WiFi你不得意思意思？官方的说法是可以利用路由器的空闲宽带，让他人付费上网。安全性方面主客网络分离，保证安全。

不过从实用角度来看，这个功能其实没什么用，访客打赏或参与活动换取更多的上网时长，有这个功夫还不如背几个英文单词来的实惠。

对沧海而言，好友WiFi这个功能很有创新点，也相当方便。这个功能只需要用户在小米路由器官方微信公众号页面绑定当前路由器设备即可，该功能允许用户的微信好友免密连入WiFi网络。

好友WiFi允许那些连密码都懒得输入的微信好友自动连接到小米路由器AC2100的WiFi网络，相比自动记住WiFi网络与密码功能，好友WiFi功能算得上是懒人福音。

另外，在防蹭网方面，小米路由器AC2100算的上是“一颗心掰八瓣儿——操碎了心”。

在防蹭网安全等级设置中共有三个级别，中高等级均可提示连入网络的新设备，不过高安全等级的主动拦截功能会出现误伤的情况。

这个功能最大的使用场景是当主人外出时，家中的WiFi被邻居给蹭了，白用我的网，别说我不答应，就是我的路由器也不答应。当陌生设备蹭网时，小米WiFi App会主动发出通知提醒，告知用户有新设备接入，如果遇到高风险设备接入的话，还可以根据提前设置的安全等级主动阻止联网或者提示用户是否需要一键拉黑。

其实，对普通用户而言，网速及游戏体验才是衡量路由器好坏的硬性标准。鉴于此，我们就来看一下小米路由器AC2100的网络表示究竟如何。

对游戏而言，低延迟及高稳定是相当重要的，在使用小米路由器AC2100的这几天里，《王者荣耀》的实际体验优秀：一是稳定，没有出现460的现象；而是顺畅，每场的游戏时延都没有上过40ms，最低时延可以达到28ms。

游戏方面除了路由器本身的性能足够以外，小米路由器AC2100还内置网易UU加速器，可实现全球专线互联，对主流海外游戏可进行游戏加速，从而实现超低时延。需要一提的是，新注册的小米用户可以免费试用该功能七天。

就沧海个人而言，这个功能其实并没有什么吸引力，一则不需要海外加速，二则小米路由器AC2100其本身网络资源的智能调度已经足够满足游戏的网络需求。

除了海外加速功能以外，小米路由器AC2100还支持多平台主机游戏加速，其支持PS4、Switch、Xbox游戏平台加速，完美加速多款网络游戏，降低时延解决游戏卡顿问题，同时还能减少登陆失败的问题。

多平台主机游戏加速对于那些喜欢玩掌机的消费者而言，无疑是福音。与海外加速一样，新注册用户可免费试用七天该功能。

最后，我们看一下小米路由器AC2100的覆盖能力及网络性能到底如何。房间构造大致如下图，画的不太精确，约90平：

本次测试每个地点测试三次，测试项目分部为下载速率、上传速率、Ping值、延迟抖动及丢包，测试带宽为联通100M宽带。测试结果如下：

实际测试结果符合预期，在没有任何阻挡物的情况下，小米路由器AC2100发挥出了100Mbps带宽网络94%左右的性能，这个成绩算的上优秀。最高94.3Mbps的下载速率和41.5Mbps的上传速率以及最低51.7Mbp的下载速率和25.6Mbps上传速率，充分体现了小米路由器AC2100的性能，即便是在隔了几堵墙的阳台2依然可以提供良好的网络环境，除了其内置的高增益全向天线的功劳外，在抗干扰方面小米路由器AC2100也有着不俗的表现。

除了最基本的网速以外，在时延及抖动、丢包方面，小米路由器AC2100也保持着较高的水准，最高4ms的时延抖动、平均10ms的Ping值以及全程0%的丢包率，这些数字都在彰显着小米路由器AC2100的游戏性能——猛如狮虎、稳如老狗。

总结：

经过几天使用，就整体而言小米路由器AC2100可以说是物超所值，这主要体现在以下这几点：

首先，小米路由器AC2100的“柱状”设计，将全部天线内置，增加便携性的同时还能避免天线的损坏以及不正确的摆放带来的性能影响；此外，“立体式”散热架构配合大散热片，可以最大限度降低芯片的温度，从而保持良好的WiFi性能。

其次，内置的4根全向高增益天线，保证了小米路由器AC2100的网络性能，全向意味着覆盖广，高增益代表着信号强，实际测试也证明了这一点。

最后，小米路由器AC2100售价只有229元，性价比非常高。另外值得一提的是，2100M无线千兆传输速率保证了小米路由器AC2100不会很快就被淘汰，未来的家庭宽带发展趋势是千兆级别，这也是这款路由器的另一大优点。