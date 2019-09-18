网易云游戏试玩版本首曝光：5G下可达到2K分辨率和60帧

9月18日下午消息，华为全联接大会召开，展会上，网易雷火的两款手游——《流星群侠传》和《倩女幽魂》的云游戏试玩版本首次曝光，端游《逆水寒》的云游戏优化版本也进行了展出，现场多名与会者试玩体验。据介绍，这两款手游的云试玩版本已经取得较好适配效果，预计在不久之后上线测试。

今年6月，网易雷火宣布和华为达成合作，成立5G云游戏实验室。双方合作将发挥各自优势，洞悉游戏用户体验现状和需求，在5G环境下对云游戏适配调优，并联合进行游戏跨平台技术验证。

在当天展会上，网易雷火高级技术总监邓杰表示，云试玩项目是雷火云游戏项目的一个重要试水，玩家只需要用移动终端下载一个几十兆的应用，或者直接在浏览器上一键打开，无需等待漫长的下载，立即可以进入游戏界面，目前网络延迟的优化和机型适配支持已经取得了较大的突破。据悉，云试玩延迟在4G环境下能达到720p分辨率30帧，而5G环境下则可以达到2K分辨率和60帧。这表示即使在当前4G或者家用网络下，云游戏也能正常体验，高速网络的体验效果则会更优。

由于网速和技术的限制，云游戏的延迟和画质问题一直备受诟病。而5G时代的到来，对云游戏产业无疑是一份强心剂。在5G网络下，网络带宽提升至1Gbps，即相当于千兆有线网络的水准，而延迟也将降至10ms以内，对大多数人来说已经感觉不到网络延迟了。

谈到对5G云游戏未来的展望，邓杰如此说到：“5G云游戏的运用场景可能会超出大家想象，甚至可能带来游戏文化的革命。”

邓杰表示，云游戏不需要玩家购买高性能并且昂贵的设备，也不需要繁琐的下载游戏、安装更新操作，只需要一个有键盘鼠标或者手柄或者触屏作为输入，显示输出，能够联网的轻量级的廉价设备即可游戏。“这将极大的节省玩家的经济成本和时间成本。”