贵州公布5G规划：到2022年投资累计200亿元，5G基站达3.2万个

IT之家9月18日消息 今日午间，贵州省人民政府办公厅公开了《关于加快推进全省5G建设发展的通知》；公告中指出，到2022年5G建设投资累计完成200亿元，5G基站规模达3.2万个。

信息中指出，贵州省的5G发展目标是2019至2022年，全省5G建设投资累计完成200亿元，5G基站规模累计达到3.2万个，全省电信业务收入累计达到1200亿元，软件和信息技术服务业（全口径）收入累计达到2000亿元，电子信息制造业产值累计达到4000亿元。

在2019年，贵阳市中心城区实现5G试商用和选点部署，在重点产业园区、旅游景区、商务楼宇、大型企业集团等打造一批典型场景示范应用。

在2020年，实现市级以上和贵安新区中心城区5G网络连续覆盖和规模商用，融合应用场景进一步丰富，5G产业化、集群化打下基础。

在2022年，实现县级以上中心城区覆盖和全面商用，5G新型基础设施基本建成;5G与实体经济在更广范围、更深程度、更高水平实现融合应用，全融合的5G场景应用生态圈基本形成;新赋能的5G产业在重点领域实现集群化发展。

此外，贵州省5G的重点任务是建设高质量的5G网络、建全融合的5G场景应用和培育新赋能的5G产业集群。