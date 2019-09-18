惠普超宽带鱼屏S430c登场：一条屏幕，两机共享

超宽曲面显示屏提供了更大的视野，但真正能把这些多出来的屏幕空间利用率发挥到最大，游戏肯定不是理想方案，最后还是要回到生产力环境里来。惠普这会就推出了一款43.4英寸的超大带鱼屏S430c，它有一招必杀叫做一屏跨俩机。

S430c本身就分辨率层面来说不算高，在这么大的尺寸下，4K（3840×1200）@60Hz的分辨率是基本盘，350nits亮度也达不到HDR的最低认证，99% sRGB色域对设计工作来说很普通，但是它厉害的地方在I/O——两个USB-C接口可以同时接入两个视频输入信号，并把它们并排显示在同一块屏幕上。而且S430c还有类似于罗技Flow那样的跨屏（在它身上就是同屏）传输能力，鼠标拖放就能在它连接的两部设备之间拷文件，非常方便。

除两个USB-C输入之外，S430c当然还带上了传统的DP/HDMI接口组合，并提供4口USB Type-A Hub能力。S430c带有惠普最近在商用显示器上非常喜欢的顶部弹出式摄像头，而且它还支持Windows Hello生物识别身份验证。

与惠普S430c配套的同屏传输软件HP DeviceBridge支持目前商用环境中的大多数平台，包括Windows、MacOS、Linux和Android，iOS可能因为app store的应用还没来得及上架暂不在内。但只要你的办公场景总是包括在两个设备之间交换数据，而且要频繁切换工作桌面，那惠普S430c的1000美元开价应该不会成为提升效率的障碍。惠普将在11月4日上市S430c。