内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

惠普超宽带鱼屏S430c登场：一条屏幕，两机共享

2019-9-18 17:22:15来源：爱活网作者：X91责编：孤城评论：

超宽曲面显示屏提供了更大的视野，但真正能把这些多出来的屏幕空间利用率发挥到最大，游戏肯定不是理想方案，最后还是要回到生产力环境里来。惠普这会就推出了一款43.4英寸的超大带鱼屏S430c，它有一招必杀叫做一屏跨俩机。

S430c本身就分辨率层面来说不算高，在这么大的尺寸下，4K（3840×1200）@60Hz的分辨率是基本盘，350nits亮度也达不到HDR的最低认证，99% sRGB色域对设计工作来说很普通，但是它厉害的地方在I/O——两个USB-C接口可以同时接入两个视频输入信号，并把它们并排显示在同一块屏幕上。而且S430c还有类似于罗技Flow那样的跨屏（在它身上就是同屏）传输能力，鼠标拖放就能在它连接的两部设备之间拷文件，非常方便。

除两个USB-C输入之外，S430c当然还带上了传统的DP/HDMI接口组合，并提供4口USB Type-A Hub能力。S430c带有惠普最近在商用显示器上非常喜欢的顶部弹出式摄像头，而且它还支持Windows Hello生物识别身份验证。

与惠普S430c配套的同屏传输软件HP DeviceBridge支持目前商用环境中的大多数平台，包括Windows、MacOS、Linux和Android，iOS可能因为app store的应用还没来得及上架暂不在内。但只要你的办公场景总是包括在两个设备之间交换数据，而且要频繁切换工作桌面，那惠普S430c的1000美元开价应该不会成为提升效率的障碍。惠普将在11月4日上市S430c。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：惠普显示器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有