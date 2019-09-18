iPhone用户开网盘会员比安卓贵10元，北京一用户告苹果垄断

IT之家9月18日消息 据南方都市报报道，近日，有一位苹果用户因为不满百度网盘超级会员在苹果手机端和安卓手机端的定价差异，将苹果公司告上法庭。

报道称，今年8月，北京的张先生通过苹果支付渠道购买了一个月40元的百度网盘超级会员（不自动续费），但随后发现，通过安卓客户端购买相同的百度网盘超级会员只需30元。

对此，张先生一纸诉状将苹果告上法庭。张先生提出两个诉请：第一，要求苹果公司允许消费者通过App Store之外的渠道和付款方式向软件开发者直接购买应用程序的内部服务。第二，要求苹果公司返还苹果和安卓客户端百度网盘超级会员的10元差价。

苹果和应用程序开发商约定，由苹果作为居间人替App开发者向消费者直接收费并抽成30%，这笔30%的佣金就是俗称的“苹果税”。张先生认可“苹果税”的存在，但是他认为，下载完APP以后，当用户在App进行消费时，苹果不应该强制用户使用苹果支付渠道并收取佣金。

张先生在诉状中援引《反垄断法》第十七条规定：禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：(一)以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品，……，(四)没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易。

他认为，苹果限制用户购买网盘会员时必须通过苹果支付渠道的行为，违反了《反垄断法》第十七条第四款规定；苹果规定30%的抽成比例违反了《反垄断法》第十七条第一款规定，属于垄断定价行为。