苹果第5代Apple Watch评测：不熄灭的屏幕是历代最大变化

今年的Apple Watch Series 5是2019秋季发布会第二个出场的产品；相比发布之前铺天盖地的iPhone传闻，手表要低调得多，仿佛一个安静的配角。

▲Apple Watch Series 5是秋季发布会上第二个出场的

仅以新Apple Watch外观而论，今年是个小年，第五代手表外观相比上代基本未变，表带充电器等等也都通用。但打开手表，点亮再放下，你就能看到这代Apple Watch的最大变化：

一块永不熄灭的屏幕

这是今年Apple Watch最显著的变化，这种叫“Always-On”、苹果称为“始终显示”的功能最初是由三星/moto等厂商在其智能表上启蒙的概念，那时用户看到的是彩色表盘熄灭后，变成黑白单色显示。

在这种状态下，OLED材质的表盘进入省电状态，能显示时间却无更多信息。对智能表来说，Always-On只保留了作为一块手表的最基础功能，就是看时间，黑白单色主要为了保证续航。

▲智能手表上常亮显示并不新鲜，三星手表等早有

苹果的“始终显示“有点不一样，虽然来的迟，但他们做到了“人有我优”的体验。所以说Apple Watch的Always-On，是真Always-On，你抬起手腕屏幕亮起，放下却不熄灭。

▲第五代Apple Watch被唤醒亮屏状态

▲熄屏进入Always-On状态（白色背景变黑，秒针消失）

这款官方称之为“全天候视网膜显示屏”的新屏幕可以永不熄灭。在放下手腕的时候，它会把亮度降低到最低但仍旧是点亮状态。表盘指针会有些细节变化（例如秒针没有了），不过大致还是以前的表盘。屏幕上的插件，例如紫外线指数，日程提醒等等在这个状态下还是能看到的。

仍旧是OLED屏幕，但内部变化了

新的变化来自屏幕和相应的软件优化。在第五代之前，Apple Watch其实用的也是OLED屏幕，理论上可以实现屏幕常亮，但那时OLED面板的背基板材质是LTPS（低温多晶硅）。这种材料对中小尺寸OLED面板高性能状态未进行优化——通俗的讲，就是点亮状态下费电，对电池本身就很小的手表来说，这是个大问题。

而在第五代Apple Watch上，LTPO（低温多晶氧化物）来了。它在LTPS的基础上，再铺设了一个氧化物层，刷新率最低可以调整到1Hz，并且不影响原有显示功能。这就是苹果版Always-On的关键，它的出现，也显示苹果已经搞定了LTPO的OLED屏幕量产。

▲基板材质改变，才有了Always-On

▲之前苹果曾有LTPO技术专利储备

发布会上还提到了环境光传感器、电源管理和显示驱动改变。这些硬件+软件共同作用，用户才看到了全天候视网膜显示屏最终呈现的效果，它在不明显增大耗电量的情况下，让屏幕常亮技能达成，又让手表依然保持“18小时”这个续航时间。

▲除了基板材质，环境光传感器、电源管理和显示驱动也有改进

至于很多人关心的续航，虽说五代Apple Watch一直说自己是18小时，但其实从第三代开始，在手表电池没有太大损耗的前提下，实际使用时间是大于（或者可以说远大于）18小时的，一般都能达到1天半到2天时间。

佩戴实测，从第一次打开它配对完毕后充电到100%，当日下午17点戴在手上，大约有100条通知弹出，20分钟户外走路训练，20分钟导航，到第二天16点左右电池降到0%。也就是共计用了23小时左右。这个续航已经超出预期。

第五代Apple Watch的“始终显示”默认打开，当然用户可以选择关掉，这能给它再额外带来更多续航时间。但因为时间关系，同样状态实测大概能多3小时左右。另外，有媒体在发布会现场询问了相关人士始终显示一直开着会不会“烧屏”的问题，答案是不会。

▲屏幕常亮打开，手表正常使用时间仍旧可以超过18小时

Apple Watch的始终显示功能被手表的传感器调配，当你抬手的时候，手表点亮，这过程跟以前没什么区别；区别在放下手腕的时候，手表屏幕会达到Always-On状态。它的意义在于，会慢慢改变了之前用Apple Watch“抬手看时间”这个习惯。只要瞄一眼手腕，就能看到时间。

▲既要屏幕不熄灭，又要能省电，是第五代Apple Watch的最大改变

在工作，抓着地铁扶手，或者跟人谈事的时候，以前的Apple Watch使用者看时间不用再那么大张旗鼓的伸手翻手腕。

手放下，Apple Watch都会回到Always-On的表盘状态；在一些特殊情况下，例如导航开启，又是放下手腕的时候，它会显示一个仅有时间的界面，以达到省电的目的。

在非表盘界面下，屏幕常亮状态显示的仅有时间

还有个新功能是指南针

除了看得见的屏幕变化，手表内部也新增一个指南针传感器。iPhone之前也早有类似功能，它通过侦测地球磁场指向磁场北，之后通过软件算法呈现在手表上。

▲除了指方向，还能显示现在的坐标，海拔高度等数据

在第五代Apple Watch上，指南针是一个单独的App，除了指方向，还可以显示海拔高度，以及水平角度，并可用于自带的地图。打开手表上的这个App，手动一下就能看到自己的方向，就像一个传统的指南针。

▲手腕上的指南针

在发布会后的体验区，苹果呈现了一些采用指南针传感器的Demo版应用，例如Night Sky（星空），在夜空中找到星座，之前没有指南针需要对着月亮矫正位置，现在有了指南针，跳过了这个步骤，能直接找星星；另一个更实际的例子是Yelp，用指南针指向找餐馆。

苹果公司相关人士确定，未来手表上的指南针API会开放给第三方开发者，让他们制造出需要指向的应用，拓展更多使用情景。

虽然苹果提示部分金属表带可能会影响指南针，但我们测试了全金属质地的米兰尼斯表带，并未影响指向。不过第三方表带五花八门，如果很需要指南针的用户建议还是谨慎。

▲全金属的米兰尼斯没影响指南针

紧急呼叫功能自动化

除了屏幕和指南针，第五代Apple Watch还增加了一些细节功能，例如蜂窝数据版支持150个国家的紧急呼救功能，无论你是不是启用了这个功能，只要是蜂窝数据版，在危机时刻，都可以拨出去紧急电话（其实就像没SIM卡的手机也能拨打110/119/120等一样）。

跟上代手表的“跌倒检测”一样，这个功能是为危急时刻准备的，这个不常用的功能上同样体现了苹果的心思：它会根据佩戴者所在位置自动设定紧急电话号码，比如在美国会自动打出去911。一旦你在异国他乡出现危机情况，显然现设置是来不及的。

▲紧急呼叫自动适配国家和地区

之前在第四代Apple Watch上口碑良好的“摔倒检测”在第五代手表上保留，另外watchOS 6系统还带来了噪音检测，月经周期，健身记录趋势等功能。

▲噪音，女性周期等是watch OS 6系统更新带来的功能

前者让用户留意身边可能损害听力的噪音，后者主要是女性关爱，健身记录趋势需要通过iPhone上的“健身记录”App查看。例如我自己最近都很少锻炼，它就会提醒我近期锻炼太少了要注意下。

▲健身记录趋势

这些都是苹果公司不断拓展的Apple Watch健康生态的部分。最初只有三个圆环，后来不断增加更多数据，噪音，经期等都是新的元素。

相比第四代，第五代Apple Watch是+s的小幅改进，它的核心处理器没变（也没什么费CPU的应用），但我们仍旧建议原Apple Watch用户升级，因为始终显示的屏幕会改变人和手表之间的交互方式。习惯了第五代再戴回第四代，会觉得翻手腕看时间这动作有点傻……

所以，即便是第四代用户，我也会建议今年升级，这块小小屏幕带来的改进太明显了，而且放在了最明显能感知到的地方。

▲Apple Watch改变了Apple Watch与人的交互模式

另外今年苹果增加了两款新材质表壳，各种搭配让人眼花缭乱。说说选购建议：

这代手表仍是40和44毫米两种尺寸，跟四代一样，对应的是之前38和42毫米款式，之前旧款的表带充电器都可通用。

这代Apple Watch多了两种新材质，表带搭配也更多了，各种排列组合有上百种。为了让用户能弄清楚，苹果官网加入了“Apple Watch定制坊”，用户点下鼠标搭配自己喜欢的表壳+表带组合，便于选购。

▲表壳表带样式多了，每种还有2个尺寸，所以上线了页面定制挑选功能

第五代Apple Watch新增了一种钛金属表壳，外壳被处理成拉丝工艺，跟抛光处理的不锈钢相比，一旦有划痕不会那么明显。钛金属这种材质比不锈钢硬度更高，重量更轻，拿在手里仿佛是铝合金款的重量；这个新材质虽然被归类放在“Apple Watch Edition”高端系列下面，起售价格只比不锈钢版贵800元，是目前Edition系列中最便宜的。

如果预算在5000-6000元，或者原不锈钢表的用户，今年要换新可以看看这款。

▲钛金属表壳有两种颜色，表面用金属拉丝工艺处理

第二代上出现过的陶瓷材质表壳回归，价格也是最高的。9999元的起步价在机械表阵营勉强算是个入门款的价格，但对智能表或者说智能表阵营来说，万元已经是最奢侈的选择。希望手表有装饰性（能彰显身份）的用户可以考虑这款。

同时预算在10000元的用户也可以考虑爱马仕版本。

▲陶瓷材质也在今年回归了，成为最贵款式

对80%以上用户来说，铝合金运动款仍是最实惠之选，虽然表壳看上去不如不锈钢钛合金那么高端，外层玻璃也依旧是加强玻璃而非蓝宝石玻璃，但在内部硬件和功能上跟更贵的款式并无差异，3000多元起步价格即便一年一换也可以接受。

至于GPS和蜂窝网络版本。因为相关政策缘故，在国内仍只有少数省市开通了此业务，如果不在这几个省市，GPS版是更实际更实惠的选择。当然它不连接手机就没办法实现紧急呼叫了。

▲手机上的蜂窝网络仍旧只能在几个城市用

除了第五代产品，今年苹果还将第三代Apple Watch重新上架，虽是旧设计，也没有第四代的全面屏幕，不过起步价只要1499元，苹果希望它能吸引一波新用户。

对于以前没接触过Apple Watch的人、二代手表用到现在电池损耗差不多那些老用户，这个价格很有杀伤力。尤其正使用其他智能表/智能手环配iPhone的人，换上Apple Watch会感受到苹果产品之间优异的无缝体验。