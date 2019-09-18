工行向厚朴投资联合体投入约20亿元协助参与格力项目竞标

9月18日消息，凤凰网科技从可靠信源处独家获悉，工商银行向厚朴投资组建投资联合体投入了约人民币20亿元资金，协助厚朴投资参与格力项目的竞标。

凤凰网科技就此消息向工商银行咨询，截至发稿前，对方并未给予回复。

值得关注的是，厚朴投资的联席主席、同时为Genesis Financial Investment Company Limited原董事的张红力原为工商银行总行副行长，于2018年下半年从工商银行离职。

9月2日晚间，格力电器披露股权转让进展，共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的缔约保证金，分别为：珠海明骏投资合伙企业（下称“明骏投资”），以及格物厚德股权投资（珠海）合伙企业（下称“格物厚德”）与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。这意味着格力电器股权转让已进入评标阶段。

天眼查数据显示，珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）成立于2017年5月，背后股东为深圳高瓴瀚盈投资咨询中心（有限合伙）和珠海贤盈股权投资合伙企业（有限合伙），其中深圳高瓴瀚盈投资咨询中心（有限合伙）成立于2019年8月，由珠海高瓴天成二期股权投资基金（有限合伙）和珠海高瓴天成二期投资管理有限公司共同持股。

而厚朴投资成立于2007年，是一家专注于中国的私人股权投资基金，管理资金规模超过25亿美元，曾投资了蘑菇街、小米、蔚来汽车、马蜂窝、商汤科技、海航蓝海临空等企业。

根据格力电器早前发布的公告显示，格力电器控股股东格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器约9亿股非限售法人股股份，占格力电器总股本的15%，转让价格不低于44.17元/股。据此计算，此次股权转让价格约397.53亿元。