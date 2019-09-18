wiha zu Hause电助力螺丝刀：支持档位调节，Type-C充电方便省心

一提到威汉（wiha）也许不少人都会联想到早前在小米商城推出的精修螺丝刀盒8合1棘轮螺丝刀，这些产品的方便好用给很多人留下了深刻印象，最近这一品牌又推出了一款wiha zu Hause电助力螺丝刀，它有什么特别之处？今天来和极客之选一起看看吧。

本次wiha zu Hause螺丝刀包装非常精致，打开包装是一个黑色硬盒，盒内包含有螺丝刀、钢批头、USB-C电源线、延长杆等物品，这个盒子非常小巧，日常可以直接外带。

外观方面，wiha zu Hause螺丝刀与此前米家wiha 8合1棘轮螺丝刀非常类似，不过取消了隐藏式弹仓设计，取而代之的是底部的USB-C充电口，日常充电更加方便。

和之前在小米商城上架的螺丝刀类似，本次wiha zu Hause螺丝刀依然具备电助力功能，上、下两个三角按钮分别是正向、反向旋转，下方则是模式切换按钮，通过凸起的纹路设计，这些按键日常使用起来非常方便，不过手感较硬，使用时需要用力。

值得注意的是，当按下启动键工作时，手柄上两边的LED灯会亮起，在光线不好的情况下方便操作，若想让指示灯常亮，你只需要按下模式切换按键即可。

wiha zu Hause螺丝刀提供了橙色、绿色两种色环的8个批头，它们分别对应在1Nm和0.4Nm两种扭矩下使用，当握把指示灯为绿色时使用绿色批头，指示灯为黄色时使用黄色批头。

本次提供的这8款国标批头，涵盖了日常生活当中会用到的所有螺丝，大到电视机、洗衣机，小到电饭锅、榨汁机都可以用它来拆卸，所以使用范围很广。

有了电动助力加持，wiha这款螺丝刀可以帮你省下不少功夫，在此基础上，它还具备智能停止功能，在扭力达到最大值时自动停止电动旋转，这时候只需要手动再拧最后一下就能上紧，这一点非常贴心。

价格方面，wiha zu Hause电助力螺丝刀售价199元，在小米有品商城销售，感兴趣的不妨进一步了解一下。