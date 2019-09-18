木耳体质秒变懂歌帝，离“烧级”入门只差一台索尼NW-A55HN播放器

人的耳朵总是挑剔而又容易娇惯，即使是每天自诩为“木耳”的纯小白，在偶然用顶级设备欣赏到好声音后，也会陷入到“再也回不去”的甜蜜陷阱中，这也是为什么几乎每天都有萌新在各个论坛以及社交平台之间飘来荡去，只求谁能指点迷津，让自己踏入“发烧”的圈子。

当然用一副好耳机切入发烧主题是个不错的选择，“XX和XX耳机之间到底该选哪个”也是萌新们最爱发问的问题，不过在终于想要剁手一副高端耳机时，你确定自己的播放器足够理想吗？

对于初初踏入“发烧”领域，钱包局促预算有限的萌新小伙伴，第一款入手产品的表现可能会直接影响到未来对于音乐爱好的热情，如若将全部预算砸在耳机产品中，很容易会陷入到“事倍功半”的困境，而索尼NW-A55HN高解析度音乐播放器，便是为“新手发烧”准备的一块足够优秀的敲门砖。

NW-A55HN是索尼在去年的IFA中推出的一款入门级播放器，当然在造型方面，NW-A55HN也是直接沿袭了索尼A系列播放器一贯的“平板式”设计风格，55.7 x 97.3 x 10.8 mm的体型设计下，妹子们也能一手轻松把玩，铝合金边框的加入一方面进一步衬托出整机质感，另一方面也让NW-A55HN的体重限制在了99g，随身携带自然毫无压力。

索尼在NW-A55HN机身正面搭载了一块3.1英寸显示屏，配合足够灵敏的触屏辨识，单手操作自然没有任何问题，而在机身侧面则排布了用于切换歌曲、调整音量以及屏幕触摸感应卡锁的实体按键，即使不去刻意观察也能轻易实现盲操作，如此一来可以让我们更专注于音乐本身。

为了保证存储足量歌曲，索尼NW-A55HN内置了16GB的存储空间，当然如果你是真正的音乐爱好者便能明白，microSD卡扩充才能满足自己那永远挑剔也永不知足的耳朵，而索尼NW-A55HN自然支持这一扩充模式（最高128GB）。

当然无论何种设计，一款播放器最终还是要服务于音质表现，为了提升音质方面的体验，索尼NW-A55HN使用了经过优化的全新DSEE HX算法，进一步提高了音频范围，可以通过高解析度应对更高规格音乐，同时还提高了高频范围的表现，让声音取向能够更好的应对乐器和女声，这也是传统老烧们最热衷的调音取向。

同时索尼NW-A55HN还支持一项名为“蓝牙接收器”的功能，在这一功能下，NW-A55HN可以通过蓝牙与智能手机相连并接收手机音频信号，而这也是当下智能机时代里对于入门用户最友好的功能之一，毕竟并不是所有人都拥有获取顶级品质音源的能力和精力，而在这一模式下，索尼NW-A55HN将可以直接播放手机中的音乐流媒体资源，并且通过DSEE HX以及S-MASTER HX技术将质量平平的资源附加入更高品质的表现。

只是由于蓝牙连接的限制性，索尼NW-A55HN在开启“蓝牙接收器”功能下便无法配合蓝牙耳机进行试用，不过为了应对这样的问题，索尼给NW-A55HN配备了一款IER-NW500N立体声耳机，同时这款耳机还搭载有自动AI降噪技术，所以即使是在嘈杂的通勤环境下，NW500N配合NW-A55HN依旧能让我们自由的体验到高音质带来的舒畅感。

对于音频小白而言，播放器设备在他们的脑海中大都没有太多存在感，忍痛剁手一副高规格耳机，往往也是直接一股脑插到手机中草草了事，自然无法获得理想的音质体验。而索尼NW-A55HN的1899元售价对于初阶音频爱好者而言自然是相当友好，配合自带的NW500N有线耳机，完全可以成为挑战入门发烧的一块敲门砖。而也只有正视起播放器的重要性，才能真正的抛弃曾经的“木耳”身份，真正晋升为一个合格的“老烧”吧！