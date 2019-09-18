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天猫919男人节：跨店满300减30元、0点疯抢半价

2019-9-18 19:56:36来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

潮流从不束缚，每个人都有属于自己的流行元素，潮向自由，2019年天猫男人节，集齐国内外大牌潮品，抢海量大额优惠券。

天猫919男人节将于19日0点开启，活动期间爆款低至5折、单品最高立减300元，领跨店满300减30元品类购物券，1元抢购店铺大额券、前1小时/前N件疯抢半价，点此前往

【活动时间】

预热：9.16 - 9.18

正式：9.19 - 9.21

部分店铺优惠：

店铺名称优惠详情
A21官方旗舰店抢全场买2送2、满500-80元券
JackJones官方旗舰店前1分钟满1000送1000
GXG官方旗舰店3件8折、4件75折
Lilbetter旗舰店前1小时5折
马克华菲官方旗舰店前99秒满800送800
波司登官方旗舰店满300减30元
Gap官方旗舰店前1小时前6万件折上5折起
红豆官方旗舰店前15分钟买1000送1000
邦琦国际旗舰店100元无门槛优惠券
CNC男装旗舰店100元无门槛优惠券
FIVE CM官方旗舰店满500-150元优惠券
衣品天成旗舰店抢券满350-120元

• 天猫919男人节分会场入口一览：

• 服饰鞋靴类 - 男装主场 | 男鞋主场 | 内衣主场 | 运动户外 | 品质男装 | 潮流男装

• 家居配饰类 - 家纺家饰 | 箱包服配 | 手表眼镜 | 珠宝饰品 | 好货不贵

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关键词：天猫男人节

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