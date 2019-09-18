天猫919男人节：跨店满300减30元、0点疯抢半价

潮流从不束缚，每个人都有属于自己的流行元素，潮向自由，2019年天猫男人节，集齐国内外大牌潮品，抢海量大额优惠券。
天猫919男人节将于19日0点开启，活动期间爆款低至5折、单品最高立减300元，领跨店满300减30元品类购物券，1元抢购店铺大额券、前1小时/前N件疯抢半价，点此前往。
【活动时间】
预热：9.16 - 9.18
正式：9.19 - 9.21
部分店铺优惠：
|店铺名称
|优惠详情
|A21官方旗舰店
|抢全场买2送2、满500-80元券
|JackJones官方旗舰店
|前1分钟满1000送1000
|GXG官方旗舰店
|3件8折、4件75折
|Lilbetter旗舰店
|前1小时5折
|马克华菲官方旗舰店
|前99秒满800送800
|波司登官方旗舰店
|满300减30元
|Gap官方旗舰店
|前1小时前6万件折上5折起
|红豆官方旗舰店
|前15分钟买1000送1000
|邦琦国际旗舰店
|100元无门槛优惠券
|CNC男装旗舰店
|100元无门槛优惠券
|FIVE CM官方旗舰店
|满500-150元优惠券
|衣品天成旗舰店
|抢券满350-120元
• 天猫919男人节分会场入口一览：
• 服饰鞋靴类 - 男装主场 | 男鞋主场 | 内衣主场 | 运动户外 | 品质男装 | 潮流男装
• 家居配饰类 - 家纺家饰 | 箱包服配 | 手表眼镜 | 珠宝饰品 | 好货不贵
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