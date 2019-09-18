可折叠手机Galaxy Fold预订火爆，三星考虑增产

北京时间9月18日消息，消息人士称，由于可折叠屏手机Galaxy Fold预订火爆，三星电子正在考虑增加产量。

Galaxy Fold似乎取得了成功，在韩国启动的预售迅速售罄。从9月18日午夜开始，三星在其官网上启动了第二轮预售，结果15分钟内就销售一空。三星并未公布具体预订量，但第二轮预订量约为4000部至6000部，是9月5日2000部至3000部首轮预订量的两倍。首批Galaxy Fold只通过韩国当地运营商SK电讯和韩国电信销售，15分钟内售罄。

业界消息称，由于需求旺盛，三星很可能会增加Galaxy Fold的产量。“鉴于Galaxy Fold在本土十分受欢迎，三星正在考虑增加产量。”韩国当地媒体《亚洲时报》引用三星管理人员的话称。

消息称，三星的增产计划面临的唯一挑战就是显示屏组件的供应受限，例如日本公司住友化学生产的聚酰亚胺薄膜。Galaxy Fold原本在4月上市，但由于技术故障推迟到了9月份。

除了热销的Galaxy Fold外，三星最新Galaxy Note机型在韩国的销售势头也不错。三星称，截至9月16日，Galaxy Note10和Note10 Plus在韩国的销量已经突破了100万部。Galaxy Note10系列手机于8月23日在韩国上市。

对于Galaxy Note10系列手机来说，上市25天销量就突破了100万部，这创造了一个新纪录。此前的纪录由Galaxy S8系列保持，该手机于2017年上市，用了37天销量突破100万部。Galaxy Note9系列完成这一销量用了53天。

三星称，Note10 Plus占据了这一销量的63%，其中40%的买家是女性，20%是20多岁用户。