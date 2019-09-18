办公室小野“至暗”，短视频内容“转弯”

昨夜，“办公室小野与去世女孩家属和解”登上微博热搜。据媒体报道，去世女孩家属已与小野方签下和解协议，具体内容双方未透露。

8月底，山东枣庄两名未成年女孩哲哲、小雨在监护人不在场时，于家中模仿一条网络视频内容制作爆米花，在错误操作下引发爆炸，导致严重烧伤，其中一名女孩因感染过重不幸离世。媒体报道称，两名女孩于事发前在抖音观看了知名短视频博主“办公室小野”的视频。

据央视报道，两名女孩在操作中因为材料不足，并未使用相对安全的酒精灯，而是使用了家中浓度高达90%、重达一公斤的桶装高浓度工业酒精，在火还未熄灭时再次倒入酒精，最终引发爆炸。

我们可以看到，不该出现在家中的高浓度工业酒精和女孩的错误操作最终导致了本场惨剧的发生。而对于分辨是非能力不强的青少年来说，危险提示不足的视频内容无疑给惨剧埋下了种子。

短视频内容怎么了？

办公室小野是MCN洋葱集团最大的IP，也是全中国最火的美食视频博主之一。她在微博上有819万粉丝，抖音粉丝数为2500多万。她也是YouTube上排名第一的中国网红，在YouTube上有744万粉丝，据第三方平台Noxinfluencer的统计，办公室小野的视频观看量总计超过16亿，单月广告联盟收入为459万，一年的分红预计5508万。在她享有的盛名之下，她生产的视频具有一定的危险性，且她并没有尽到相应的提醒义务。

虽然她表态本次事故并不是模仿她的视频（因为网络上还有其他类似视频和两位女孩的操作更加相似），但她发布的多个视频都存在不小的安全隐患，如改装饮水机煮火锅、在办公室把面包机改装成炸炉、用灯泡自制酒精灯来煮咖啡、在办公室中使用明火烤肉等。办公室小野本人曾在多个公开场合承认往期视频存在危险，她自己也曾在操作过程中受伤。早之前，成都消防曾通过微博对其进行劝阻，告知“办公室小野”禁止在办公室生明火。

在声明中，办公室小野也表示，虽然视频拍摄过程中，有安全保障和消防措施，也有专业人士监督，但这些在视频中并未明确指出。除此以外，在办公室小野的多数视频中并未添加“危险动作，切勿模仿”等提示信息。

也正因为这些原因，在事故发生后，办公室小野被推上了风口浪尖。而事实上，这并非是青少年模仿视频内容导致惨剧的第一案。

2013年4月，连云港10岁男童模仿动画片《喜洋洋与灰太狼》中的剧情，将同村两名小伙伴绑在树上进行“绑架烤羊”的游戏，致两人被烧成重伤。事后，受害者家长将《喜洋洋与灰太狼》动画制作方——广东原创动力文化传播有限公司告上法庭，一审判决认定动画制作方需承担原告15%的损失，赔偿人民币约3.9万元。

除了《喜洋洋与灰太狼》，《熊出没》里的剧情也常常被低龄儿童模仿而造成误伤：2014年3月宿迁2岁半男童误用斧头砍伤自己的两根手指；2015年8月，10岁的小男孩，用电锯将自己脖子锯伤，差一毫米切到颈动脉；2016年2月，陕西汉中10岁女童用电锯锯伤妹妹的鼻翼和右脸；2014年7月，徐州7岁男孩改造风扇,左手绞进高速扇叶……

在上述几则新闻的报道描述中，可见儿童模仿视频内容出现意外并非个案。连审查相对严格的电影、动画视频都常出现儿童模仿造成意外的事故，由草根网红、KOL制作的视频所存在的风险则可能更大。

去年年初，“胶带粘门绊倒人”的整蛊视频在抖音走红，一时间模仿者络绎不绝。同年5月，陕西西安8岁男童模仿该系列视频，在自家门框间贴上胶带整蛊来做客的6岁表弟蛋蛋。与预期不同，胶带的伤害超过了男孩的想象，表弟蛋蛋奔跑时用力过猛因胶带摔倒后鲜血流了一地。

去年4月，一位抖音用户林某拍了一段15秒的视频。视频中，她未系安全带，边开车边唱歌，最后两秒双手离开方向盘，在胸前做了个心形手势。她将该视频上传到抖音之后，播放量和点赞数迅速攀高。但很快警方介入调查，央视也对该事件进行了报道；同样是4月，快手一名主播跑到兵马俑一号坑里面开直播，随后便被当地警方抓获。

还有挑战高难度动作摔伤骨折、飞抛儿童拍短视频致幼儿重伤……类似因为模仿短视频操作失误，误伤自己的或同伴的新闻几乎每个月都有发生。

如果说上述案例主要是对用户身体造成伤害，视频内容价值观的崩塌则影响了用户心灵健康：斗鱼主播陈一发在直播中调侃南京大屠杀事件，曾将一日本游戏角色的动作戏称为“参拜靖国神社”，遭斗鱼封杀；在抖音上通过可怜人设博同情骗取打赏的“水泥妹”，后被新华网曝光，不但家庭环境优越背后还有团队精心策划炒作……

这一类视频内容中，有的是视频制作者可能并不明确哪些视频会留下安全隐患，让观众产生模仿的行为并可能出现操作不当而发生意外；有的是大V为了博眼球、吸流量刻意制作猎奇视频、危险视频、极限运动视频。而他们制作的内容如果缺少提醒与警示，对难以判断危险的未成年观众来说，一旦轻易模仿后果不堪想象。

相对于长视频的影视作品，短视频这种轻型体量的本身的存在，就是为了实现“易于传播”“适于传播”的目标，最大可能的使受众在碎片化时间里看完视频内容。

然而，在碎片化的时间里，用户能够吸取的有价值的内容有限，因此，高娱乐性、博眼球形的短视频才能够迅速的吸引用户。为了能够在短短的几分钟甚至几十秒中抓住用户，以抖音为代表的平台上的短视频博主一直希望能够“将高潮提前给到用户”。

对于内容制作者来说，绝大部分使用短视频的玩家，为的只是消遣无聊杀杀时间。只要能够吸引流量，任何的方式方法都是’正确’的。即使是一个渴望制作深度的内容创作者，在一些视频平台上，也都会因为市场和观众喜好问题不由自主地去向数据倾斜，跟风一些爆款热点。

从这个角度来说，短视频本就是一个相比内容深度和价值会更注重娱乐性的载体。也正因如此，在头部短视频博主办公室小野开启自我审查之路的同时，整个行业也需要进行思考：在获取流量的同时，短视频博主是否在“博眼球”与价值观之中达到了平衡？又是否对自己的内容和传递的价值观足够负责？

短视频平台审核足够严格吗？

在2019年1月9日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频平台管理规范》，明确规定：网络短视频平台应当建立总编辑内容管理负责制度；网络短视频平台实行节目内容先审后播制度。平台上播出的所有短视频均应经内容审核后方可播出，包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容。

为什么我们说本次事件中的短视频平台抖音有难以推卸的责任，因为抖音成为了未成年少女接触到这样危险视频的窗口，也并未尽到了内容审核的义务。而事实上，抖音并不是办公室小野上传视频的唯一平台，所以，其实所有内容播出的短视频平台都存在着监管不严的问题。

好在，相对应的政策和平台监管正在逐渐完善。2018年3月国家广电总局发布《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》之时，主管部门对于短视频行业的监管便已开始收紧。也正是从那时起，关于短视频被约谈、整改、下架的消息不断。

在去年的监管风暴中，快手CEO宿华发表文章《接受批评，重整前行》，表示将用正确的价值观指导算法、改进算法；字节跳动创始人兼CEO张一鸣也曾发表致歉信，称一直以来过分强调技术的作用，没有意识到技术必须要用正确的价值观来引导；美图公司创始人兼CEO吴欣鸿则道歉，并表示将采取最严的整改措施。

可惜的是，在本次事故出现之前，多数的监管和审核还是停留在色情、暴力以及价值观问题上。没有平台意识到，办公室小野这样的头部短视频提供者会因为视频潜在的危险性带来如此大的风险。

如今在抖音搜索带有危险性的关键词，便可发现内容已被清理过。在本次事故之后，短视频平台需要对内容进行进一步的监管。

首先，在审核上，AI+人工审核或许将成为新趋势。

2018年年初，字节跳动就启动了达2000人的内容审核编辑招聘。4月份整改之时，字节跳动又提出将现有6000人的运营审核队伍再度扩大至总人数1万人。与此同时，快手CEO宿华也宣布招3000人审核团队，将审核团队从2000人扩大至5000人。这样的举措虽然会大大降低内容风险的出现，但同时会大幅提升企业对人工审核的投入成本。

而通过技术持续优化AI审核机制，从源头杜绝不良内容，借助AI完成内容分发，同时增加人工审核，保障视频的高质量，或将成为平台下一步切入点。

其次，平台应该进行内容平衡。

虽然短视频内容以娱乐性为主，但是短视频行业的增速正在放缓。

如今，平台间产品功能趋同，内容同质化严重，都成为逐渐暴露出来的行业弊端。眼下短视频行业的泛娱乐产能已经严重过剩，用户也逐渐开始审美疲劳，行业也正在进入一个良币驱逐劣币的过程。

对于平台来说，在内容上，需要整改组合拳制约低俗内容，为精品化内容提供生存空间，从运营和内容精品上进行竞争。

在技术上，如何令算法与内容的协调，也将是短视频平台们思考的问题。算法作为短视频平台的核心，通常是根据用户数据和内容标签计算两者的匹配程度然后再推荐相关内容。然而，算法只是根据用户在页面的停留时间、点击量和关注度等进行自动推荐，却无法分辨是否不良信息。

除此以外，着重针对青少年，平台还应该做好进一步的防护。

青少年深陷短视频，短视频能否如何做好防护？

2018年，共青团中央维护青少年权益部、中国社会科学院社会学研究所及腾讯发布的《中国青少年互联网使用及网络安全情况调研报告》显示，短视频、音乐成为青少年上网娱乐时的最爱选择，游戏则退居“二线”。当越来越多的青少年进入短视频平台，如何针对他们进行防护则成了新的命题。

其实，在今年“六一”儿童节到来之前，国家网信办统筹指导西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩、秒拍、波波视频、看了吗、微视、A站、美拍、小影、梨视频、第一视频、微博等14家短视频平台，以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频等4家网络视频平台，统一上线“青少年防沉迷系统”。加上此前试点的抖音、快手、火山小视频平台，国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

在进入多个视频平台的青少年模式后，猎云网发现，各平台的青少年模式都拥有类似功能：1、限制使用时长和时间段；2、无法进行打赏、充值、提现等金钱相关操作；3、对内容进行限制，如快手在该模式下只提供手工、宠物、运动、学习精选内容；微博精选了教育类、益智类的内容进行推荐并对不适应青少年的内容进行了过滤；B站将展现学习、宠物、厨艺、手工等适合青少年的精选内容。

但是青少年模式的应用情况究竟如何呢？在进入视频平台时虽会跳出弹窗提示，但是可以直接忽略，强制性和认证性并不强。另外，青少年模式这样的内容存在着一刀切的问题，展现出的内容大大降低了青少年的观看兴趣，一名母亲告诉猎云网，她的孩子看抖音基本不会开青少年模式，否则就拒绝观看，因为内容过于无趣。

在这一情况下，尽快建立短视频的分级制度其实是更为合理的选择，如对所有人均可观看的内容、需要家长陪同观看的内容和18岁以下限制观看的内容进行分级等。但对于国内而言，电影和电视剧都尚未实现分级，对于海量的网络内容来说，分级又何谈容易？