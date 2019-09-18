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“毒”App退货难：别问，问就是违约！需支付服务费

2019-9-18 22:39:22来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月18日消息 据红星新闻报道，近日，成都市民郭先生在毒App上购买了两件衣服，因个人原因想要退货，却被客服告知物品不支持七天无理由退货。客服表示，如果顾客想退货的话也可以，就必须给99元的技术服务费。

郭先生表示，在毒App上购买两件衣服有一件先到货，但是感觉尺码有些大，就想把两件衣服都换成小一码的，回到App发现根本连退换货按钮都没有，也没有退换货的渠道。郭先生向客服联系，客服称无法换货但可退货，不过退货需要支付违约金。

据了解，毒App是集运动潮流装备交易、球鞋潮牌鉴别、互动图片社区于一体的综合平台。客服人员表示，毒App采用竞价出售的形式，商品被拍下后30分可无偿取消订单，这一段时间被称为“购物冷静期”30分钟后再申请取消订单，平台就会根据不同的交易环节收取不同的费用。

卖家未发货前，如退货需支付28元违约金；卖家已发货平台未鉴别需支付58元违约金；平台正在或者已鉴别未发货，需支付鞋类60元，其他物品65元的查验鉴别服务费及打包物流服务费；平台已发货需支付鞋类89元，其他物品99元的查验鉴别服务费及打包物流服务费。

当有媒体问道毒App客服违约金收取是否合规时，客服表示“这是平台的规则，无法解释。”针对毒App的做法，律师表示：网络商品销售者，应当依法履行七日无理由退货义务。该平台在购买界面并没有设置显著的确认程序，消费者很难注意到“不支持七日无理由退货”的提示，消费者对此与商家并未达成共识。平台取消订单规定收取的违约金系平台单方面规定的格式条款，不符合《合同法》第四十条以及《消费者权益保护法》第四条的规定，应属无效。

另外，12315消费者投诉举报专线回复称，如果消费者购买的不是消费者定作的商品；鲜活易腐的商品；在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；交付的报纸、期刊这四类不适用于7日无理由退货规定的商品，那么消费者购买其余商品，网络商品销售者应当依法履行7日无理由退货义务。

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关键词：毒App霸王条款

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