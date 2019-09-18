阿里巴巴重金引进两位科学家，年薪百万美元

新浪科技独家获悉，芬兰坦佩雷理工大学博士、前高通首席工程师陈颖已于2018年11月18日加入阿里巴巴人工智能实验室（AI labs），任人工智能和边缘计算首席科学家，负责IoT视觉方案。

陈颖

新浪科技同步获悉，另一位科学家、加拿大西蒙弗雷泽大学（SFU）终身副教授、前360人工智能研究院副院长谭平，已于2019年9月加入阿里巴巴人工智能实验室，担任计算机视觉首席科学家，聚焦构建全息世界，建立真实世界的三维数字化版本。

谭平

“以阿里为代表的中国互联网公司，正在从原来的商业模式，向注重技术创新转变，我本身在技术上的积累比较深，阿里有创新的机会能使我更好发挥自己的价值。比如赋能阿里巴巴的智能视觉芯片，打造高效，低价的IOT产品，让视觉产品更快，更好的普惠千家万户。”陈颖在接受新浪科技独家采访时表示。

在接受专访时，谭平也提到，加入阿里巴巴的动机主要是，看到阿里有机会能做一些把技术变成普惠大众的产品的机会，“我之前一直是在大学里面做教授，非常希望能有一个机会，找到一个公司和场景，把技术变成实际的产品。”

据新浪科技了解，两位科学家的年薪达到百万美元。

据悉，阿里巴巴人工智能实验室以研发人员为主，占比约八成。除了陈颖、谭平外，核心产品及技术研发团队还包括负责人陈丽娟、语音技术首席科学家聂再清、首席设计师李剑叶、硬件终端总经理茹忆、产品运营总经理杜海涛等。

引入两位计算机视觉专家探索语音+视觉交互方式

阿里巴巴人工智能实验室成立于2016年，于2017年7月5日首次公开亮相，主要负责阿里巴巴旗下消费级AI产品的研发，致力于研究前沿科技并与商业结合，将人工智能技术赋能机器，服务20亿消费者，立志成为下一代人机交互入口。

据悉，实验室研究方向包括了语音助手、工业设计、智能制造、机器人技术、环境感知、高精定位、决策规划、智能控制、AI数据平台、当前已孵化出天猫精灵AI助手、服务机器人等产品。

其中，天猫精灵是实验室旗下消费级AI产品品牌，也是最核心的部分，旗下业务涵盖智能音箱、服务机器人等。

值得注意的是，天猫精灵主要应用自然语言处理和对话管理系统等技术，而陈颖与谭平的优势则主要在计算机视觉领域。

“原来大家知道天猫精灵是核心产品，用的比较多的是语音，还有自然语言处理相关的一些技术为主，之后，我们会慢慢转向摄像头视觉这样的技术。”陈颖表示，具体而言，就是把交互从语音变成语音+视觉的方式，在耳朵之外，加入眼睛的功能，将应用在比如老人小孩等弱势群体的看护、家庭的门锁门禁等相关领域。

陈颖提到，视觉AI算法对终端设备的算力要求非常高，自己主要负责边缘计算实验室，目的是把计算机视觉相关的算法，在硬件、芯片上得到高效的实现。

比如在看护场景中，应用到的摄像头方式，其实需要一系列的视觉计算技术，对芯片的算力要求很高，同时也对算法设计，实现提出的更高要求，而这种设计又需要很多的数据。

“阿里有很广阔的应用场景，也有很好的用户基础，我们可以提供很好的策划模型，其次我们有很强的效能优化能力，能够把应用需求很好地解决。”陈颖表示。

阿里方面表示，陈颖博士的专业积累可以帮助阿里提升视觉能力，更好的赋能AIoT生态合作伙伴，同时，阿里的业务可以为其继续探索机器对于这个世界和人的理解力提供丰富的研究场景。

而在谭平看来，阿里主要看中自己在算法方面的一些经验，“最近这几年AI非常火，其中做两维图像的识别、检测的工作比较多，但是在三维视觉方面还比较缺乏。”

“谭平教授所从事的真实感的三维重建技术，则可以帮助阿里进行商品、店铺的三维建模以及打造沉浸式的电商体验。”阿里方面表示。

谭平表示，团队未来可能会做一个全息世界的项目，通过建立一个真实世界的三维数字化版本，让用户可以在虚拟的世界里面来做真实世界里面的很多事情。比如用户可以在虚拟商店里购物，而店铺也可以脱离空间的限制，实时进行空间或者货物更新，相比单纯的商品列表更加丰富立体，进而提高消费者的购物体验。

除了三维空间购物，谭平及团队未来还将研究AR或机器人导航产品的落地。

“我们希望实验室是集团的人工智能业务创新高地”

从2018年11月至今，陈颖加入阿里人工智能实验室已经近一年时间，在他看来，实验室的技术人员非常刻苦、敢想敢干敢拼，此外，阿里的环境可以支持团队去探索新的技术，“这是我比较欣赏的”。

在谈到人工智能实验室在集团中的角色时，陈颖表示，“我们希望是集团人工智能业务创新的高地，面向用户做人人可用的普惠科技产品，面向产业开放帮助制造业升级。”

“中国互联网公司遇到了很多很好的场景，这些场景可以帮助公司建立技术壁垒，借助场景，也可以形成自主知识产权的技术优势。”陈颖透露，这也是他为什么离开高通回国加入阿里的一个原因。

此外，陈颖提到，很多AI算法在5G到来之后，会在IoT这样的轻型硬件产品上去做实现，这就需要一个低成本的集约化方式去做实现，“这种方式需要我们把算法沉淀到芯片上，而阿里恰巧有自己的芯片公司，我们可以一起去实现这方面的事情。”

他表示，个人的定位偏向技术，但人工智能实验室又是一个非常好的业务平台，技术与业务人员会有紧密的配合。

“我认为技术机会存在于业务的更新迭代上面，也就是说我们会遇到很多的场景，业务上需要针对场景解决新的问题，很多已有的算法或经验有时候不能满足这些需求，所以我们的技术会非常快速地去适配这些新的应用场景，然后从中迭代技术建立壁垒。”陈颖说。