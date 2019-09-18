华为发布企业市场下一代智能产品战略及全新+AI系列产品

9月18日晚间消息，2019华为全联接大会（HC 2019）期间，华为面向企业市场发布了下一代智能产品战略及全新+AI系列产品，包括Engine AI Turbo系列产品、iMaster NCE自动驾驶网络管理与控制系统、iMaster NAIE业界首个网络人工智能平台、基于鲲鹏和昇腾处理器的新一代OceanStor Dorado智能全闪存、业界首个智能数据中心互联产品华为OptiXtrans DC908等。

企业业务下一代智能产品战略

华为企业业务的下一代智能产品战略，简称“123456”——即以建设1个智能世界为目标，围绕园区、数据中心2大场景，提供“智简全光网3束光”、“智能IP网络4大引擎”、“5G”、“Wi-Fi6”和OceanStor Dorado V6等产品和解决方案，华为企业BG副总裁、CTO孙福友表示。

发布面向AI时代的智能IP网络三层AI架构及全系列新品

此次全联接大会上，华为首次阐述了智能IP网络所需的智能联接、智能运维、智能学习三大特征，并基于此发布了面向AI时代的华为智能IP网络三层AI架构及全系列新品。包括Engine AI Turbo系列产品、iMaster NCE自动驾驶网络管理与控制系统，以及iMaster NAIE业界首个网络人工智能平台。

华为数据通信产品线总裁胡克文表示，华为将围绕Engine AI Turbo系列产品、iMaster NCE、iMaster NAIE所构筑的智能IP网络AI架构，持续打造差异化的产品及解决方案竞争力，更好地服务于全球客户和合作伙伴，引领智能IP网络。

发布基于鲲鹏和昇腾处理器的新一代OceanStor Dorado智能全闪存

华为新一代OceanStor Dorado（OceanStor C系列）智能全闪存基于鲲鹏920、昇腾AI芯片310构建端到端极速平台，实现业界领先的2000万IOPS以及0.1ms时延；采用SmartMatrix全互联高可靠架构，确保单系统最大可容忍7个控制器失效(8坏7)，真正做到企业核心业务持续在线；基于内嵌昇腾AI芯片的深度学习，读缓存命中率提升50%，并基于云上AI联动实现全生命周期的智能运维，让存储越用越好。

“数字经济时代，新联接、新应用正加速数据生产和流动。5G、AI、物联网等技术的高速发展，带来多样性应用和海量数据，并对数据实时处理的要求越来越高，数据基础设施急需升级。本次推出的新一代OceanStor Dorado智能全闪存汇聚了华为多年的全闪存技术积累，将更好地帮助客户释放数据价值。”华为IT产品线副总裁、智能数据与存储领域总裁周跃峰表示。

发布面向企业的智简全光网战略及业界首个智能数据中心互联产品OptiXtrans DC908

华为发布面向企业的智简全光网战略，面向数据中心场景，华为推出业界首个智能数据中心互联产品华为OptiXtrans DC908。面向企业传送场景，推出业界首款为企业打造的智能全光传送设备华为OptiXtrans E9600。面向园区场景，推出OptiXaccess和OptiXstar光接入和光终端系列产品。

“随着企业数字化转型升级，传统网络架构急需重构。基于光技术在带宽、能耗和传输稳定性方面的优势，越来越多的行业开始在生产和运营环境中大量采用光联接，以大幅降低网络传输成本、提升运营效率和业务体验。作为光产业领导者，让无处不在的光联接普惠千行百业是华为的使命。我们将持续打造‘三束光’系列创新产品，帮助企业构筑数字化转型的全光底座，把握智能时代机遇。”华为传送与接入产品线总裁靳玉志表示。