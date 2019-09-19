苹果iOS 13.1/iPadOS 13.1开发者预览版Beta 4系统固件推送

IT之家9月19日消息 今日凌晨，苹果推送了iOS 13.1/iPadOS 13.1开发者预览版Beta 4更新,，主要是Bug修复和系统稳定性提升。预计在今天的开发者预览版之后，苹果也将会推出新的iOS 13.1/iPadOS 13.1公测版更新。

iOS 13.1 Beta 4内部版本号为17A5844a。苹果宣布，iOS 13正式版将在9月20日推出，而iOS 13.1将于9月30日发布。iPadOS 13将在月底推出。

iOS 13.1带回了最初在iOS 13测试版中的几个功能。苹果今天还宣布了一些针对新款iPhone 11和iPhone 11 Pro新功能，这些功能将在iOS 13.1中推出。

iOS 13.1系统恢复Share ETA和Shortcuts中的Automations等功能。Home应用程序中还有新的图标选项，以及对控制中心中的音量滑块调整以及其他较小的更改。苹果已经表示，采用iOS 13.1的iPhone 11和iPhone 11 Pro系列将采用新的U1芯片驱动的AirDrop接口。

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2