iPhone 11快录功能的背后，致敬了苹果25年前发布的数码相机

iPhone 11的发布会上，相机部分成了介绍的重点。苹果在iPhone 11 Pro上引入了颇具争议的「浴霸三摄」，虽然造型被人吐槽丑，但拍摄效果的确亮眼。苹果为全新的三摄系统引入了很多新特性，4倍光学变焦、智能HDR、多镜头拍摄......

在相机App的交互上，苹果也做了改进。新的沉浸式界面，功能更多、更好用的编辑功能，以及被苹果称为QuickTake的快录功能。当你拍摄照片时，想要快速切换到视频拍摄，不需要去左右滑动，只要长按快门即可。

有意思的是，这个QuickTake功能，其实是致敬了苹果在1994年发布的一款彩色数码相机，名字叫Apple QuickTake。它被《时代周刊》评为第一款消费级数码相机，还列入「100件最具影响力的工具」榜单。

这篇文章，极客之选就带大家回顾一下，这款颇具历史感的Apple QuickTake数码相机。

苹果衰落期的产物，和「牛顿」一个时期

90年代的苹果还不是今天的科技霸主，公司的名字还叫Apple Computer。那时候苹果正处于风雨飘摇的时期，乔布斯出走、市场份额下降，公司开始疯狂尝试一些新项目，力图挽回衰落的局面，被称为PDA鼻祖的Apple Newton就是那个时期的产物。

▲图片来自：维基百科

我们今天介绍的Apple QuickTake，同样出自这段时期。这个项目从1992年开始筹划，彼时的数码相机市场还是一片蓝海，同时期的数码相机价格都在1000美元以上。1994年，苹果正式推出QuickTake 100，这是QuickTake系列的首款型号，由柯达代工生产。

造型奇特，酷似望远镜

QuickTake 100的外形很像一个双筒望远镜。它有一个8mm的定焦镜头，光圈范围是f/2.8-f/ 16，ISO约为85，对焦距离最短为1.2米。镜头的同一侧有内置闪光灯，镜头盖采用滑块设计，向左推动可以打开。

▲图片来自：Flickr @Carl Berkeley

如果你看了iPhone 11上QuickTake功能的展示，就会发现它的交互与QuickTake 100的镜头盖滑动极其相似。

▲图片来自：YouTube @LGR

「望远镜」的另一侧就是取景框了。取景框在左边，右边是一块黑白的LCD显示屏，它可以用来显示相机和照片的状态信息。在显示屏的周围是四个控制按钮，分别用来调整闪光灯、分辨率、计时器，以及删除控制。这里的删除键是「一键删除」，用于清空相机的存储空间，所以采用了凹形设计，需要用尖状物体捅开。

▲图片来自：Flickr @Thomas Huang

在相机的上面是快门按钮，快门速度为1/30-1/175秒。相机侧面有电池仓，需要三节5号电池，包装中会附赠充电电池，和电池充电器。另一侧是电源和数据接口，它采用RS-232串行接口，可以直接与Macintosh相连，在电脑端需要占用调制解调器和打印机接口。相机的底部还可以连接脚架、背带。

▲图片来自：Flickr @Thomas Huang

QuickTake 100的整机重量为500g，算是很轻了，你甚至可以拿它来自拍，当然考虑到对焦距离，最终的效果可能会不太理想。

最高支持640x480像素，但拍八张就满

QuickTake 100支持拍摄30万像素的彩色照片（24色），也就是640x480，而就在9月16日，小米公布要发售1亿像素的手机相机。这是什么概念呢？填满一张一亿像素的照片，大概需要350张640x480的照片。

时间还是拉回90年代，那时候无论是相机技术还是存储技术，都不像现在这么发达。QuickTake 100的内置存储空间仅有1M，使用EPROM存储器，它的特点是断电后不会丢失数据。相机不支持扩展，所以存640x480的照片只能放8张，320x240的可以存32张。那时候就算你买一个数码相机，也无法满足一天的拍摄，更不用说分享了。

▲图片来自：Flickr @Carl Berkeley

所以现在你知道，为什么QuickTake 100要专门设计一个「一键删除」按钮了，因为实在太容易满了！

与Macintosh配合，直接导出照片

QuickTake 100最重要的卖点之一，就是可以直接连接电脑导出照片，这也是数码相机在那个年代的独特优势。如果使用胶片相机的话，可能要等待几天才能看到自己拍摄的画面。在QuickTake 100的包装上，突出展示了它与Macintosh电脑配合的优势，「将整个世界放进你的电脑」。

▲图片来自：YouTube @LGR

在导入照片之前，你需要先在电脑上安装配套软件QuickTake v1.0，使用软盘安装。安装成功后，使用随机附赠的数据线将相机与Macintosh连接，这时候相机要保持开机状态。QuickTake v1.0的功能并不多，最基本的就是导出照片，可以在电脑上保存为TIFF、PICT，以及QuickTake自己的格式。

▲图片来自：YouTube @LGR

值得一提的是，它的压缩算法在当时还是很先进的，可以将照片压缩到100kb左右。当时主流的存储介质还是软盘，所以压缩比例十分重要。

QuickTake 100的相机素质在当时有着不错的表现，首发价格为749美元，放到今天可以买一个128G版的iPhone 11了。在当时，同规格的数码相机价格都在1000美元以上，所以QuickTake 100还是有一定竞争力的。

陆续推出三款型号，但未能挽救当时的苹果

之后，苹果继续与柯达合作推出了QuickTake 150，增加了一个近摄镜，可以拍摄30厘米的特写，相机可以连接Windows电脑，价格降到了700美元。

第三款型号QuickTake 200，苹果改为和富士合作。它的造型和现代相机更为接近，增加了自动对焦、光圈控制、可扩展存储，1.8英寸的液晶显示器可以直接预览照片，这款相机的价格也降到了600美元。

▲图片来源：Instagram @macintoshmatt

苹果的QuickTake系列，一共发布了三款相机，其实前后只有短短的三年。QuickTake相机和Apple Newton一样，并没有在危难时期挽救苹果，后者更是被媒体评为苹果最失败的产品之一。它们就像苹果在坠落期间出现的一棵棵稻草，虽然降低了坠落速度，但并没能彻底挽救这个公司。

1997年，乔布斯的NeXT被苹果收购，他本人重新回归这个由自己创立的公司。随后就是大刀阔斧的改革，乔布斯将大量盈利低的项目砍掉，包括QuickTake、Apple Newton等，只保留核心产品线，苹果慢慢步入正轨，东山再起。

虽然未在商业上取得成功，但QuickTake独特的设计，还是让我们看到了苹果的「特立独行」。在这种精神的贯彻下，苹果后来推出了无数改变时代的产品。虽然iPhone 11被人吐槽「没创新」，但苹果在看不见的内部给它增加了 U1芯片，也许在新的时代，苹果已经重新定义了「创新」。