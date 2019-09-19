iPhone 11/Pro/Max预售“真香”，苹果公司却一年痛失三位高管

北京时间9月19日早间消息，据报道，苹果公关主管史蒂夫-道林（Steve Dowling）将离开苹果公司。道林是苹果领导层今年第三位辞职的高管。

▲史蒂夫-道林（Steve Dowling）

Dowling此前曾是苹果公司10年来公司公共关系的负责人。在他任职期间，这家科技巨头处理了蒂姆库克在其标志性创始人去世后担任首席执行官的第一年，以及一系列新产品的推出，以及与美国政府就加密问题展开斗争。

根据他本周寄给工作人员的一份备忘录，道林写道，“现在是时候了。”他补充说，他计划休假，显然没有转向其他公司的另一份工作。Dowling将留在Apple，直到10月底。

“在苹果工作了16年之后，无数的主题演讲，产品发布以及偶尔的公关危机，我已经决定现在是时候离开我们卓越的公司了，”道林写道。“这是一段时间以来一直存在的问题，它在最近的一次-以及我，最后一次-发射周期中引起了人们的关注。您的计划已经确定，团队正在以前所未有的方式执行。所以，是时候了。“

在一份声明中，Apple谈到Dowling的离职：“Steve Dowling已经致力于Apple超过16年，并且通过其最重要的时刻为公司在各个层面做出了贡献。从第一个iPhone和App Store到Apple Watch和AirPods，他帮助讲述了Apple的故事并与全世界分享我们的价值观。继又一次成功推出产品后，他决定离开苹果公司，与家人度过一段时间。他留下了巨大的遗产，将为公司的未来发展做好准备。我们非常感谢他给予苹果公司的一切，并祝他一切顺利。“

此举是右后苹果举办了每年秋季活动上周在其总部库比蒂诺，推出iPhone 11和其最新的Apple关注的迭代。营销负责人Phil Schiller将接替Dowling在此期间的角色，消息人士表示，该公司将考虑内部和外部候选人接任该职位。

该公司零售主管安吉拉-阿伦茨（Angela Ahrendts）于今年2月宣布辞职。

苹果颇具传奇色彩的设计主管乔尼-艾夫（Jony Ive）于今年6月辞职。

这三位高管都是苹果的领导团队成员，都直接向首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）汇报工作。

根据Recode获得的道林发给员工的一份内部备忘录，苹果营销主管菲尔-席勒（Phil Schiller）将担任公关团队的临时经理。

苹果公司在一份声明中表示：“史蒂夫-道林（Steve Dowling）为苹果公司奉献了16年时间，在公司的许多重要时刻，他在各个层面上都为公司做出了贡献。”

道林离职之际，苹果也像其他大型科技公司一样，面临着越来越多的反垄断审查。

上周，作为反垄断调查的一部分，美国众议院司法委员会（House Judiciary Committee）要求苹果提交有关其如何在App Store推广和销售应用程序的文件。作为调查的一部分，Facebook、谷歌和亚马逊也被要求交出文件和内部通信。