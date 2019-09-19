高盛：今年IPO的企业是20年来最不赚钱的，仅24%能盈利

新浪科技讯北京时间9月18日晚间消息，据国外媒体报道，高盛今日发布报告称，今年进行IPO（首次公开招股）的企业将成为自1999年科技繁荣期以来利润最低的一年。

报告显示，到目前为止，今年已有超过75家公司进行了IPO。但在这些新上市的公司中，预计只有24%的公司能在上市后的第一年实现盈利。相比之下，在1999年科技繁荣顶峰时期的这一比例为28%。

虽然今年最火爆的IPO来自科技行业，但生物技术公司却应该为低于平均水平的盈利能力而负责。报告称，到目前为止，生物技术公司占今年IPO的1/4以上，但未来三年内，预计没有一家生物技术公司能够盈利。

虽然如此，今年的IPO收益预计至少将超过1995年以来的任何一年。今年到目前为止，通过IPO募集的资金已经超过310亿美元，仅次于1999年的580亿美元。

与科技繁荣时期相比，近年来的IPO平均数量也有所减少。在过去的20年，平均每年有120起IPO事件。但在上世纪90年代末，投资者纷纷投资有前途的科技公司，每年平均有400起IPO事件。

共享办公空间巨头WeWork昨日刚刚推迟了备受瞩目的IPO。WeWork原计划于今年10月进行IPO，但昨日宣布推迟到今年年底前。据悉，推迟IPO的主要原因是市场估值太低，只有约100亿美元至120亿美元，远低于之前470亿美元的估值。