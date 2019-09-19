耗资数十万欧元的水下观测站神秘消失？线索寥寥显诡异

最近，一个用于收集波罗的海重要科学数据的大型水下观测站神秘地消失了。

自2016年12月以来，Boknis Eck水下观测站一直在海底，由亥姆霍兹基尔海洋研究中心（GEOMAR）和亥姆霍兹吉斯塔赫特材料与海洋研究中心（HZG）共同管理。当地时间8月21日晚8点15分，这个耗资30万欧元（约合33万美元）建造的观测站突然停止了数据传输。GEOMAR在一份声明中说道，潜水员被派往现场调查，但令他们吃惊的是，除了一条被撕碎的传输电缆以外，整个观测站都消失不见了。

▲Boknis Eck水下观测站仅存的破碎的光纤传输电缆

该观测站位于德国北部海岸的一个限制区内。据英国广播公司（BBC）报道，包括渔船在内的船只不得进入该地区。有人拆除了观测站，这仍是当下最合理的一种解释。考虑到仪器的重量，其他的因素，如大风暴、大洋流甚至海洋动物，都被排除在潜在原因之外。究竟是谁或者是什么拆除了该科学考察站，以及为什么拆除，都是一个谜团。据GEOMAR说，德国警方已经对这一事件有所警觉，目前正在进行调查。

▲组成失踪的Boknis Eck观测站的两个框架之一

此前Boknis Eck观测站位于德国基尔以北、丹麦边境以南的埃克恩福德湾出口。据报道，观测站距海岸1.8公里(合1.1英里)，安置于大海22米(72英尺)深的地方。

该观测站收集了水温、营养、盐度、水流速度、叶绿素和甲烷浓度等方面的数据。这些数据被用来评估波罗的海西南部及其周围生态系统的健康状况。通过监测这些变化，科学家可以警惕潜在的问题并采取必要的对策。自20世纪50年代以来，科学家们一直在该海湾收集数据。Boknis Eck观测站也被用于HZG的COSYNA网络(北部和北极海域沿海观测系统)。

Boknis Eck观测站项目协调员赫尔曼·班格（Hermann Bange）在GEOMAR的声明中表示，“(一开始)我们以为只是发生了数据传输错误。数据传输停止以后，潜水员被调派到现场，却发现整个观测站都不复存在了。那些装置设备全都消失不见了，潜水员再也找不到它们了。”他说道，“当潜水员上周到达观测站所在位置的海底时，他们只发现了被撕破的接地电缆。它完全被撕碎了。”

▲Boknis Eck观测站在德国埃克福德湾的位置

失踪的观测站由两个机架组成，一个重250公斤(550磅)，另一个重100公斤(220磅)。它们包括一个容纳电源(以及一条连接观测站和海岸的重型电缆)的框架和一个容纳传感器的框架。根据GEOMAR的声明，两个机架都被“以巨大的力量从它们的位置移走”。

班格称，该观测站所收集到的数据“绝对无价”。GEOMAR和HZA自己也在寻找失踪的观测站，但没有找到。科学家们现在正在请求公众的帮助，呼吁任何对这起事件有所了解的人提供线索。“也许有人在8月21日早上看到了什么，”班格说，“或者有人在海滩上的某个地方发现了部分框架。”

这次失踪让人想起那些也突然从海底消失不见的海军沉船。抢掠者会在海底搜寻废金属，通常是针对沉船。例如，今年夏天早些时候，两艘二战时期的船只在马来西亚海岸附近失踪；船上载有79名船员的遗体，这些遗体也消失了。据Live Science的布兰登·斯佩克托(Brandon Specktor)说，抢掠者通常会用炸药把船舶炸开，然后用起重机拉出任何的贵重金属。

也许Boknis Eck观测站也发生了类似的事情，尽管还不清楚这个配备了各种科学仪器的观测站对抢劫者来说有什么价值。

但现阶段这纯粹都只是凭空猜测。希望在接下来的几天或几周内，更多关于这个诡异事件的细节会浮出水面。