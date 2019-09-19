赵钧陶：爱立信有信心在中国拿到期待的市场份额

C114讯 5G不再局限于人与人的连接，还肩负着使能各行各业数字化转型的重任，因此5G的“饼”一定比以前更大。

但与此同时，市场竞争也会加剧。尤其对设备商来说，若想多吃几口5G“大饼”，免不了又一场近身肉搏。面向炙手可热的中国市场，5G时代的设备商PK势必会更加激烈。

那么，设备商会以怎样的心态、怎样的姿势面对5G争夺战呢？对此，在本周爱立信举行的主题为“开启5G化繁为简”的“5G赋能智能制造媒体沟通会”上，爱立信中国总裁赵钧陶在接受C114专访时与我们分享了这家百年老店的观点。

坚决不打价格战

随着今年6月工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国商用5G的时间表从2020年提前到2019年，当前国内运营商已经开始加快5G商用部署。

无论从网络规模、用户规模来看，中国成为全球最大的5G市场也只是时间问题。面对中国5G市场这张“大饼”，设备商们都会垂涎欲滴。而且由于中国的移动通信市场相对更加开放，因此无论是中国本土设备商还是国外设备商，都有机会参与到新一轮的5G网络建设中来，竞争的激烈和残酷性可想而知。

从以往的设备商市场角逐来看，面对稍纵即逝的市场机遇，所有设备商都会全力以赴，甚至不惜打价格战以赢得更多市场份额。对此，赵钧陶强调：“价格战肯定不是爱立信的手段，我们不希望靠价格战获胜。对于整个产业发展而言，价格战绝不是一个健康的、可持续的方式。”

实力、技术、解决方案、全球经验才是取胜之匙

那么，如果不在价格上做文章，一家外企能够靠什么在中国市场脱颖而出呢？

赵钧陶指出：“爱立信争取市场份额是靠爱立信的实力、靠爱立信的技术和解决方案、靠爱立信在全球的经验。”

实力和底蕴方面，作为一家在通信行业奋斗了143年的瑞典通信设备厂商，这100多年来,爱立信经历了历次的技术革新，不断进步，爱立信也是唯一一家从第一代移动通信到第五代移动通信都全程参与的设备商。在中国，爱立信也全程参与了中国从1G到5G的网络建设，是中国长期和可信赖的合作伙伴。

技术研发方面，爱立信持续加大在中国5G市场投资，目前爱立信在中国有5000多名研发工程师，其中大部分从事与5G的产品和解决方案相关的研发工作，爱立信每年在中国的研发投入年均超过30亿人民币；还在北京设立了全球三大创新中心之一，以便跟中国的创新企业更好的开展合作，今年还在北京爱立信的望京园区建立了最新的无线电波的测试暗室，为5G设备研发做准备。

生产供应方面，2019年9月，爱立信投资5亿瑞典克朗的南京工厂转型升级正式完成，标志着爱立信南京自动化智能工厂正式投入运行，该工厂主要生产5G和4G无线技术产品，其中大部分都用于助力中国市场的运营商扩大网络容量，为中国的5G的商用和快速部署做好准备。

产品和解决方案方面，爱立信前不久推出全新软件和硬件解决方案，扩展5G部署选项；而且，从2015年以后推出的爱立信无线系统都可以通过纯软件升级支持5G；同时，爱立信也在通过一系列动作补强5G端到端能力，例如今年巴展期间爱立信宣布有意收购凯士林公司（Kathrein）旗下的移动网络天线和滤波器业务，借此来增强爱立信在先进的有源和无源天线领域的能力和竞争力；今年，爱立信还提出“开启5G化繁为简”的理念，致力于用领先的科技与深刻的洞察把客户的“繁”变成客户的“简”，助力运营商把5G很好地在2019年成功商用。

全球经验方面，赵钧陶透露：“在全球已经正式运行的35张5G商用网络中，爱立信目前在21个正式运行的5G商用网提供设备；目前全球有164个运营商在81个国家和市场开始进行了5G实验网，其中包括商用实验网，爱立信参与了其中将近一百个5G实验网，当之无愧处于全球5G领先方阵。此外，爱立信还和众多垂直行业紧密合作、拥有丰富的行业市场经验。”

有信心、有潜力拿到更高市场份额

事实上，凭借上述优势，爱立信一直非常希望在接下来5G的巨大机会中，能够继续从中国市场受益，也希望能够继续为中国市场做出更大贡献。

赵钧陶坦言：“目前爱立信在中国市场的份额与爱立信在全球主要市场的平均份额有差距，不过这个差距恰恰是我们努力的空间，也是我们增长的空间。所以从这一角度来讲，爱立信有信心也有潜力能够在中国拿到我们期待的市场份额！我们也期望可以在中国获得更高的市场份额！”