华为“放开”5G转战计算平台，目标2万亿美元新蓝海

上海，初秋的疾风吹散夏日的闷热，落地崩裂的银杏给街道染上一丝浓烈的气息，一瞬间让人感觉像是到了北京。

世博展馆的会议室里，华为副董事长胡厚崑和公司云计算以及AI平台负责人坐成一排，准备面对全球超过百家媒体记者的「拷问」。

「请问怎么看任正非说准备向美国出售5G技术？」一位国外记者先声夺人。几天前，华为创始人任正非在接受《经济学人》采访时表示，公司可以将手中掌握的5G技术卖给包括美国在内的全球企业，且可以「在其基础上修改代码」。这样的举动，在通讯史上找不到类似案例。

「说了一上午华为的计算技术，看来大家对5G更感兴趣。」胡厚崑意味深长地笑了一下说到。「出售5G技术，可以培养出竞争对手，有竞争对于产业和消费者来说都是好事。」胡解释到，「通过让更多企业用上5G技术，才能打消一些人对华为的猜疑。」

在「谁敢买」和「谁出得起钱」的讨论之外，华为敢于「放手」投入20亿美元研发的全球领先5G技术，除了向世界伸出双手以示善意之外，另一层含义可能是，华为发现了更有潜力的市场，例如，已经浮出水面的智能计算产业。

当天，华为首次公布了公司的云计算战略，通过对架构、处理器等硬件系统的重新研发，华为搭建起了智能计算平台的硬件底座，通过15亿美元投入的全新「沃土计划」，公司将培养出一个涵盖500万开发者的计算生态。通过这样一个生态系统，华为将有机会和全球科技巨头一起竞逐未来两万亿美元体量的计算产业市场。

暴力计算智慧云图

「过去30年，华为一直在做『联接』，接下来则是计算。」华为公司副董事长胡厚崑在发布会开始时宣布。近年来，机器学习复苏了「冬眠」的人工智能，同时将计算机，从规则计算进化到统计计算。之前的计算机是一个超级计算器，输入方程得到答案；现在的计算机要做的是通过海量数据，训练出机器感知，而在后者的时代，对算力提出了极为苛刻的要求，胡称之为「暴力计算」。

而除了云计算中心，越来越多的手机和可穿戴及物联网设备创造了一个「泛在计算」的环境，如何让两者进行高效协同，同样是很大挑战。为了解决这些难题，由于摩尔定律已经走到极限，要想将算力进行数量级提升，只能从底层架构方面进行彻底创新，华为的「达芬奇」架构也因此诞生。

计算离不开处理器，在中美贸易摩擦的大背景下，处理器的自主研发显得更重要。经过多年努力，华为旗下已经有鲲鹏、昇腾、麒麟和鸿鹄分别针对通用计算、AI、智能终端和智慧屏四大系列产品。

当天，胡曝光了由数千颗昇腾处理器组成的AI训练集群Atlas 900，这款被冠上「全球最快」的训练集群，在衡量AI计算能力的金标准ResNet-50模型训练中，Atlas 900只用了59.8秒就完成了训练，这比原来的世界记录还快了10秒。胡将其比喻为「百米短跑冲线后喝完水第二名才赶到」。

大法力即大愿望，大算力要完成大目标，科研机构和商业创新是华为AI算力「博尔特」的试炼场。与上海天文台及致力于探索宇宙大爆炸之谜的SKA组织合作，华为将此前需要天文学家花费近半年时间检索的20万星图资料，缩短到仅需10秒，为天文探索提供了强有力的算力支持。

目前Atlas 900已经部署到华为云计算平台，并以优惠的价格向全球科研机构和大学开放，助力科研探索。

「华为一直都是挑最难的路走，我们的原则就是用最好的技术，解决最难的问题。」胡厚崑在发布会说到。当然，能够解决最难问题的公司，其回报也是最为丰厚的，这点从华为在通讯领域的崛起就可以看出。只不过，这次，问题从「联接」变成了「计算」。

社之大者开放普济

上周的阿里20周年年会上，「退休」的马云一直强调「善良和责任」；腾讯近年来宣传的是「科技向善」。作为技术大厂，华为则表示，科技应该「普济天下」（Tech4All），因此当天大会下午的重头是「科技包容峰会」。

「我能肯定的是，下午的峰会一定比上午的有趣。因为上午的会重点是技术，而下午的会重点是人。」会场里有人为胡厚崑的开场白叫好。胡讲述了自己拿公司最新的手机产品给年长的朋友「秀」的经历，后者因为不熟悉科技产品而产生恐惧的情况，让胡意识到发展过于迅速的技术，已经催生出一条科技鸿沟，讲年轻人与老年人、发达地区和贫穷地区的人们隔离开来。

「我们的愿望是，不让任何一个人在数字世界掉队。」胡说到。而要完成这样的愿望，要靠的依然是先进的科技。

在尼日利亚，绑在一根木杆上的小型基站，让村民第一次知道了什么是网络。在肯尼亚，一辆载着数台电脑的载货卡车，通过华为的通讯技术，变成了移动的电脑教室，教会了村民们如何上网。

在西班牙，华为联合当地医疗研究机构IIS Aragon及DIVE研究中心，研发了一种检测儿童眼疾的医疗工具「Track AI」。通过收集儿童眼球移动轨迹和反应，借助华为的P30手机的HiAI和机器学习技术，即便在没有网络连接的情况下，也能在本地筛查眼疾。经过培训，即便是普通家长也可以在家里为孩子进行检查。

在中美洲，保护组织Rainforest Connection将回收的旧华为手机制作成声音信号探测器，通过华为AI的帮助，实时识别雨林中的盗伐者行为，保护热带雨林。同时，通过对蜘蛛猴等多种珍惜野生生物的叫声的辨别，保护组织也可以更好的掌握野生动物的动态，更好的保护这些珍贵的地球生灵。

「未来5年，我们要让全球5亿人从数字技术中收益。」胡厚崑宣布，同时他也呼吁更多的组织和个人能够与华为携手，共同推进「Tech4All」项目。

有人说外交是「一只手握手另一只手攥着石头」，在敏感的时局下，放开5G技术授权，打造开源开放的智能计算生态，华为向世界伸出了两只手。攥着的手只有石头，伸出手却是整个世界。

「最近一些朋友都问我，华为最近怎么样。华为挺好的，就像今天上海的天气一样，秋高气爽，云淡风轻。」胡厚崑在当天开场Keynote中说到。