电子烟广告再遭停播：华纳CBS宣布撤下Juul广告

北京时间9月19日早间消息，美国主要媒体公司，包括CBS和CNN，正在从各自媒体平台上撤下电子烟广告。与电子烟相关的神秘疾病导致的死亡人数正在上升，而全球各地的卫生监管机构正在下架电子烟。

本周三，CBS发言人确认，CBS已经决定停止播放电子烟广告。一周前CNN也表示，将不再允许电子烟产品在其网络中做广告。不过，如果研究表明电子烟产品是无害的，那么也会重新考虑这一政策。

CNN的母公司华纳媒体还在旗下其他媒体网络中下架了电子烟广告，包括有线电视频道TNT和TBS。近几周，这两家媒体都投放了电子烟巨头Juul的广告。

华纳媒体发言人表示：“华纳媒体保留自行决定从平台上撤下广告的权利。考虑到美国疾控中心（CDC）、美国医学协会（AMA）和美国肺病协会向消费者发出的警告，我们已经修改了对电子烟广告的政策，不再接受这个类别的广告。我们会继续关注相关医学机构的调查，并可能在最新事实公布后重新评估我们的立场。”

根据广告分析公司iSpot的数据，过去两周有20多家电视网播放了Juul的广告，900多次播放的广告费超过220万美元。

维亚康姆发言人表示：“在评估了最近关于电子烟潜在严重健康威胁的报道后，维亚康姆已经修改了关于电子烟的广告政策，不再播放此类广告，并立即生效。”过去两周内，维亚康姆在包括BET、CMT、TV Land和派拉蒙网络在内的电视网上播放了Juul的广告。