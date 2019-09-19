加州州长签署新劳动法，迫使Uber将司机转正为员工

新浪科技讯北京时间9月19日早间消息，加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）签署了一项全面的新法律，可能迫使像Uber和Lyft这样的零工经济公司将其劳动者重新分类为员工。

这项名为《第5号议案》的立法引发了广泛关注，它规定只有当工人的工作超出公司业务的常规范围时，才能被视为承包商。该法律对2018年加州最高法院的一项裁决进行了条文化，并使其适用于广泛的州法律。它可能颠覆依赖大批独立承包商的公司所采用的商业模式，这些公司之前都无法确保最低工资和加班等就业保障。

该法案将于明年1月1日生效。虽然立法机构已经休会到明年，但预计在此期间将继续进行激烈的游说，并可能在2020年产生单独的立法。

纽森在一份声明中称该法案为“具有里程碑意义的立法”，并表示，“下一步是为更多工人组建工会，集体争取更多的利益，并在工作中拥有更强大的声音——同时保持灵活性和创新。”撰写该法案的州议员罗瑞娜·冈萨雷斯（Lorena Gonzalez）在声明中表示，“加利福尼亚州正在为其他州和国家制定全球工人保护标准。”

在过去的一年里，包括网约车巨头在内的科技公司试图争取让步，避免被迫对工人进行重新分类。例如，他们与工会领导人讨论了潜在的妥协，这些妥协会给工人带来新的利益，同时阻止他们成为员工。外界普遍认为纽森对科技和劳工颇为友好，他曾在公开和私下场合敦促达成协议，但到目前为止还未能真正落实。

Uber发言人周三表示该公司对此感到失望。该公司在声明中说：“我们与立法机关、纽森政府和劳工领袖就这一问题进行了近一年富有诚意的沟通，我们认为加州错过了通过改善独立劳动的质量、安全和尊严来领导美国的真正机会。“

纽森周三表示，他将召集劳工、商业和立法领导人讨论加州如何“支持创新和更具包容性的经济”，着重关注联邦政府有所不足的地方，给予工人“组织权和集体谈判的权利”。

私营领域的工会一般由联邦法律而非州法律来管理。但是一些劳工倡导者认为，将许多零工经济从业人员排除在联邦保护之外，可以为加州建立自己的工会制度创造机会。其他人希望《第5号议案》本身通过强制改变零工经济公司的商业模式，可以使工人更容易根据联邦劳动法获得雇员资格。

如果没有达成妥协，Uber、Lyft和DoorDash各自承诺投入3000万美元对2020年的投票进行公投。与此同时，Uber表示，即使根据新的法律，Uber仍然认为司机不是员工，并将积极捍卫这一立场。“虽然面临艰巨考验，但并不意味着我们无法通过考验。”Uber首席法律官托尼·韦斯特（Tony West）上周告诉记者。

Lyft的一位发言人表示，希望该公司可以与州长办公室合作“达成一项历史性的协议”，但他也补充说，“如果有必要，我们准备将这个问题交给选民，以保护司机和乘客所需的自由和机会。“