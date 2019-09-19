IBM即将启用53量子位计算机，10月上线供外部使用

9月19日消息，据外媒报道，IBM宣布，该公司将很快向IBM Q Network的客户提供一台53量子位的量子计算机。新系统定于10月中旬上线，它将是迄今可供外部使用的最大通用量子计算机。

这台新机器将被安置在IBM设于美国纽约州的新量子计算中心。这家新中心本质上是IBM量子计算机的数据中心，它还将配备5台20量子位的量子计算机，下个月将增长到14台。IBM承诺其量子计算机95%的计算能力可用于为客户提供服务。

IBM指出，新的53量子位系统引入了许多新技术，使该公司能够为云计算部署推出更大、更可靠的系统，它能让定制电子产品变得更紧凑，以改善缩放比例和降低错误率，以及采用新的处理器设计。

IBM研究院院长达里奥·吉尔(Dario Gil)说：“自从2016年我们把第一台量子计算机放在云端以来，我们的目标是将量子计算从孤立的实验室转移到数万用户手中。这个充满激情的社区的唯一目标是实现我们所说的量子优势，开发出强大的量子系统，最终帮助解决我们客户所面临的实际问题。”

IBM现在开放量子计算服务，很好地说明了该公司对量子计算技术的重视程度。IBM的量子计划还支持与商业客户、学术机构和研究实验室建立80个合作伙伴关系。其中有些合作伙伴已经开始使用其现有机器来解决现实世界的问题，尽管目前量子计算的技术水平还没有完全准备好解决任何问题，除了入门级问题和测试基本算法。