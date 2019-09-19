未来人类可能的7种死亡方式：被性爱机器人杀死...

北京时间9月19日消息，据国外媒体报道，第一个被性爱机器人杀死的人会是谁？谁将成为第一个不幸的深空死亡者？说到生死问题，谁又将是第一个摆脱传统死亡年龄的人？他/她能否活到1000岁，甚至更长？

是时候做出一些猜测了。目前最常见的死亡原因是心脏病、癌症和“意外事故”。现在，就让我们来想象一下未来一两个世纪后最常见的死亡原因会有哪些。

宇航服泄露会让你的身体从内部沸腾

如果想要在冰冷空旷的外太空中行动自如，你就需要最高质量的装备，帮你抵挡外太空的各种元素和辐射，但如果你仍然为了省钱而购买非品牌的的宇航服，情况就可能越变越糟。

在地球周围，有50多万块令人恐惧的太空垃圾，各种碎片以每小时28200公里的速度飞行，扭曲成一股金属龙卷风，随时准备撕裂你精打细算购买的宇航服。

另一种情况是，某个微流星体或其他轨道碎片击中了飞船的某个部分，比如扶手，形成一个锋利的边缘，可能会划破你的衣服或手套。如果你的宇航服被什么东西划破，请屏住呼吸。如果在真空中突然减压时试图呼吸，你的肺可能就会破裂。

或者，压力的降低会降低体液的沸点，造成体液沸腾。基本上，你的身体是从内部开始沸腾，血液和组织中的液态水变成蒸汽。当你喘气的时候，这可能会导致一些肿胀和瘀伤，或者使血液中出现气泡，进而阻止血液进入心脏和肺。

体液沸腾并不只是一个假设，有人真的活了下来，并讲述了这个故事。1966年，一名24岁的美国国家航空航天局技术人员在真空室测试宇航服时，宇航服的压力迅速下降。

迈克尔·巴拉特是一位医生，同时也是NASA专攻航天医学的宇航员。根据他的说法，这名男子“回忆了在失去意识之前，舌头唾液沸腾的感觉”。幸运的是，舱室重新增压，这名技术人员第二天就醒了过来。

在未来的太空中，你可能不会这么幸运。在宇航服破裂后，你可能会庆幸自己将在15秒内因为缺氧而昏倒。最后在大约一分钟后死去，不会受到太多痛苦。

被性爱机器人杀死

与机器人做爱几乎肯定是我们未来生活的一部分。事实上，现在已经这样的选择了。市场上最受欢迎的机器人伴侣之一是RealdollX，一个Abyss Creations出品的机器人玩偶，由人工智能驱动。它可以表达情感，移动头部，甚至尝试对话。在设计上，该机器人将运行Realbotix的可定制人工智能软件“和谐AI”。

总有一天，人类可以开发出一种更复杂的人工智能来为这些性爱机器人提供动力——它们将是AlphaGo和索菲亚机器人等的后继者。

随着电池续航时间的延长和充电速度的加快，这些性爱机器人是否会因为持续过长的时间，而让你这个用户因为疲劳而丧命呢？或者，编码到程序中的嫉妒情绪是否会变成更危险的东西？特别是在即将迎来意识或奇点问题的情况下——可能只要再过几十年。

马特·麦克马伦是Realbotix和RealDoll的首席执行官，也是性爱机器人的发明者。他说：“我们才刚刚开始，一切都只是雏形。我们没有《西部世界》里那样的人工智能，也没有《西部世界》里那样的机器人。我们差不多才刚刚起步。”

也许在未来到达奇点后，真人大小的性爱机器人会决定什么时候准备好反击人类，甚至武装起来的性爱机器人可能在开始杀戮之前会主动引诱我们。

如果有人拔掉模拟装置的插头……

早在2003年，尼克·博斯特罗姆就发表了题为《你是否生活在计算机模拟中？》的论文，声称我们很可能生活在一个模拟的现实中。他的理论部分是基于这样一个假设：在未来，我们将拥有巨大的计算能力，能够实现令人难以置信的高级模拟。

假设这是真的，我们的后代可能会使用计算机来进行大量极其强大和详细的运算，以模拟他们的祖先。

我们更有可能生活在虚拟的现实中，而不是真正的现实。据报道，一些科技行业的亿万富翁甚至付钱给科学家，让他们想办法摆脱这种模拟，如果我们已经置身其中的话。

摆脱模拟是个好主意吗？博斯特罗姆不这么认为。“试图打破这种假设的模拟是不明智的，”他说，“成功的机会微乎其微。如果不成功，那就是浪费钱；如果成功了，那可能就是一场灾难。”

即使这个理论是对的，也没有人知道那些控制模拟的人是出于什么动机。也许他们会像我们玩《模拟人生》时一样感到无聊，并决定开始玩新的游戏，最终导致我们的“死亡”。或者，当服务器的电源线无意中被拔掉时，身处模拟中的我们也将迎来末日。

被一头猛犸象用象牙刺穿

想象一下，几个世纪后，你带着家人去动物园游览，见到一头如假包换的猛犸象。

哈佛大学遗传学家乔治·丘奇的团队已经把复活猛犸象作为他们的使命。

2015年，丘奇的团队利用CRISPR技术成功地将一头猛犸象的DNA剪接到其近亲亚洲象的基因组中。这是伟大的第一步，但要将基因工程的规模扩大到足够庞大的规模，还有很多挑战。

这项任务可能需要人工子宫，还有大量的时间，由此产生的生物更像是大象和猛犸象的杂交产物，而非原始的猛犸象，不过，这确实是复活灭绝生物的最好机会。

如果你看过猛犸象的画像，你可能会觉得它们蓬松的毛发非常“诱人”，大人和小孩都想摸一摸。然而，猛犸象的体型和非洲象差不多，高3米多，重量可达6吨，它们的象牙约4.6米长，不需要多大力气，猛犸象就能用象牙将你刺穿。

地球被一颗10公里宽的小行星击中

2016年，美国国家航空航天局发射了一个名为“OSIRIS-REx”的探测器，对近地小行星101955贝努进行研究，因为101955贝努的基本组成在太阳系形成后的前1000万年就已经确定，因此很可能掌握着理解生命起源的关键。

但NASA选择研究这颗约500米宽的小行星还有另一个原因：它可能在22世纪末与地球相撞。

这听起来可能有点吓人，但是根据NASA的数据，101955贝努撞击地球的几率只有0.037%。即使真的撞上，“我们也不能说一颗小行星就可以摧毁地球，”OSIRIS-REx首席研究员丹特·劳雷塔说，“我们离那样的撞击能量规模还差得很远。”

那么如果是比101955贝努更大的小行星呢？想象一下，一颗直径约10公里的小行星正向我们飞来，它的大小与被认为导致恐龙灭绝的小行星差不多。

2017年，《地球物理研究快报》发表了一篇论文，模拟了小行星撞击地球及其对人类人口的影响。文章列举了几个主要的潜在威胁：风暴潮、超压冲击、热辐射、陨石坑、地震、喷出物沉积和海啸等。

一个重要的结论是，小行星引发的海啸造成的死亡并不像最初认为的那么严重。相反，研究中模拟的所有死亡中有60%是由强风和压力造成的。物理学家推测，一颗10公里宽的小行星将以每秒约30公里的速度接近地球，没有什么能让它慢下来，它会穿透大气层，狠狠地撞击地球表面。

无论小行星撞到的是陆地还是海洋，都会使一部分地壳蒸发，形成巨大的陨石坑，100公里以内的岩石都将被抛向空中，一些碎片甚至会到达太空。压力本身就能破坏人体的内脏器官，而强风会对建筑物、汽车和活体组织造成各种各样的破坏。

除非真的很聪明或者足够幸运，否则你可能会在最初的灾难中死去。即使能幸存下来，你也将在接下来几年里因为食物缺乏——阳光将被大气尘埃阻挡至少一年的时间——而面临最后的死亡。

幸运的是，NASA和美国联邦应急管理局正在准备应对任何形式的小行星撞击。如果有足够的准备时间，研究人员或许可以将一颗小行星从原先轨道上撞下来。

自动驾驶汽车被入侵而导致的灾难

网络恶作剧是无法阻止的。只需要一个非常可怕的小程序就能把你的一天搞得一团糟。一位黑客宣称，他能够访问两个车辆监控应用程序，查看用户车辆的位置，并访问司机的私人信息，甚至远程关闭车辆引擎。

未来的黑客将可以在全世界范围内制造巨大的交通问题，他们控制着成千上万的自动驾驶汽车，只要轻轻点击，就能让这些汽车的引擎停止工作。

随着自动驾驶技术的发展，白帽黑客组织和恶意黑客都有可能入侵并磨练自己的技能。即使像法拉第笼这样的反黑客技术变得越来越普遍，大规模的黑客活动似乎也不会完全消失，甚至还会变得更加复杂。

假设一群未来的黑客聚集在一起，意图同时摧毁所有的自动驾驶汽车。想象一下，如果一个黑客突然控制了所有这些汽车，将造成一场多么混乱的灾难，在美国就可能有超过2000万辆汽车同时发生撞车事故，这是美国每年汽车事故数量的四倍多。

大规模的伤亡将是无法想象的，除了汽车碰撞造成的伤亡，每个非自动驾驶者、骑自行车的人和路边行人也都将处于危险之中。

安享晚年，在无忧无虑中死去

到目前为止，死亡仍然是不可避免的。随着科学家不断探索人类的生物极限，死亡似乎开始变得不那么确定了。

生物学家相信，人类至少能活到1000岁，对待衰老应该像对待某种疾病一样——它有症状，可以治愈，或者至少可以控制，我们只是还没有找到正确的方法。

在最近的一项研究中，输入年轻血液似乎可以对抗小鼠的神经老化症状。但是，这种治疗方法仍有很多争议，尤其是最知名的输血疗法公司Ambrosia已经遭到FDA警告，于2019年2月停止了治疗。

还有谷歌旗下的生物技术公司Calico，其目标是“治愈死亡”。事实上，“人类长寿公司”正在用算法来预测一个人罹患癌症或其他遗传疾病的风险。谷歌的另一个子公司Verily正在为慢性病患者开发可以改善生活质量的设备。

2019年2月，来自哈佛大学、麻省理工学院以及欧美其他机构的研究人员成立了非营利性的“健康和寿命研究学会”，其目的是将谣言和炒作与抗衰老研究的真正创新区分开来，并整合相关的研究结果。

也许，在未来，自动化工具和基本收入将允许我们根本不用工作，我们的身体将承受更少的生理和心理压力。

我们将解决气候问题，自动驾驶汽车将降低事故率。只要我们支持国际间的科学努力，开始紧密合作，那我们获得更长久寿命的机会就有可能迅速提高。

不过，可能性是无穷无尽的。也许未来还是会爆发一场核战争，或者发生意想不到的天灾，抑或出现不可阻挡的流行病……谁知道呢？